Modena supera Verona, il tre a punteggio pieno

ROMA- Dopo il prologo di ieri sera che ha visto la Sir Susa Scai Perugia battere a domicilio la Vero Volley Monza, si sono giocate stasera le altre cinque partite che hanno chiuso la terza giornata di andata della Regular Season.

Primo sorriso stagionale in campionato per Valsa Group Modena, che parte in affanno tra le mura amiche contro Rana Verona, ma si impone per 3-1 in rimonta sugli scaligeri grazie a una gestione perfetta dei set centrali e a una prova di lucidità nel punto a punto del quarto parziale vinto 28-26 ai vantaggi.

Con 9 ace personali, Luca Porro, MVP e top scorer della sfida (19 punti), entra nella top ten degli atleti con il maggior numero di battute vincenti in una singola gara. Mercoledì 4 novembre, alle 20.30, Modena farà visita a Civitanova, Verona ospiterà Milano.

Prosegue in Friuli la marcia a punteggio pieno di Itas Trentino. La formazione gialloblù espugna in tre set il PalaCrisafulli, quartier generale della neopromossa Tinet Prata di Pordenone. In doppia cifra per i dolomitici Cavalcante (15), Faure (14) e Michieletto (10), mentre per i padroni di casa incide il solo Klets (13). A fare la differenza è il 58% in attacco degli ospiti. Posticipato a lunedì 16 novembre (ore 20.30) il match del quarto turno a Padova per Prata, mentre Trento scenderà in campo mercoledì 4 novembre (ore 20.30) tra le mura amiche contro Piacenza, una delle altre due squadre a punteggio pieno come i gialloblù.

La migliore partenza degli ultimi nove anni per la Cucine Lube Civitanova, che passa in quattro set sul campo dell’Acqua Sant’Anna Cuneo, ma deve sudare sette camicie per avere la meglio della formazione piemontese, trainata da un Feral in serata di grazia al servizio (6 ace su 22 punti personali). Alex Nikolov (20 sigilli) chiude il match da MVP e i marchigiani festeggiano la terza vittoria da tre punti con tanta tenacia e resilienza. Proprio la capacità di stringere i denti nelle difficoltà è l’asso nella manica dei biancorossi, che mercoledì 4 novembre, alle 20.30, ospiteranno Modena. Alla stessa ora, Cuneo giocherà nuovamente in casa, questa volta contro Monza.

Davanti al pubblico amico, Cisterna Volley vende cara la pelle in quattro set contro l’imbattuta Gas Sales Bluenergy Piacenza, con gli emiliani che salgono a 9 punti come Civitanova e Trento. Le statistiche premiano gli ospiti, che vincono il primo set con un piglio autoritario, perdono in volata il secondo e conquistano gli ultimi due parziali molto tirati. Decisivi i 23 punti di Bovolenta, mentre tra i padroni di casa salgono in cattedra Magalini (18) e Barotto (12) senza però invertire la rotta.

Mercoledì 4 novembre, alle 20.30, Cisterna scenderà in campo a Perugia contro i campioni d’Italia, mentre Piacenza sfiderà Trento in trasferta alla stessa ora.

Seconda vittoria di fila, prima da 3 punti, per Allianz Milano, che conquista un 3-0 casalingo contro Pallavolo Padova salendo a 5 punti in classifica e cancellando definitivamente le scorie dell’esordio negativo in campionato. Al contrario, i patavini non riescono ancora a risollevarsi. I padroni di casa si impongono in tutti i fondamentali e fanno la voce grossa in attacco con Dermaux (17 punti). Un combattivo Golzadeh (13 punti) non riesce a riaprire il match. Mercoledì 4 novembre, alle 20.30, gli ambrosiani saranno di scena a Verona, mentre i veneti recupereranno la sfida interna della quarta giornata contro Prata lunedì 16 novembre (ore 20.30).

TUTTE LE SFIDE

Valsa Group Modena – Rana Verona

La Valsa Modena vince lo scontro diretto con la Rana Verona e conquista i primi tre punti questo campionato. Gli uomini di Tubertini, perso il primo set, hanno poi ingranato le marce alte ed hanno poi vinto i successivi parziali grazie alle ‘bombe’ di Porro (19 punti e meritatamente MVP del match) e Mujanovic (17 punti).

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Verona risponde con Motta Paes al palleggio, Buchegger opposto, Keita-Mozic martelli, Anzani-Zingel centrali con Staforini libero. Avvio positivo dei padroni di casa, ace di Porro e 8-4 dopo i primi scambi. La formazione ospite reagisce e trova la parità, 13-13 e timeout Tubertini. Verona alza ulteriormente la voce, muro di Zingel su Mati e 14-17 con altro timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, 19-19 con l’attacco vincente di Mujanovic e timeout Soli. In un finale di set incandescente si lotta punto a punto, è il muro dei veneti ad essere ancora decisivo: 22-25 e 0-1. Modena rialza subito la testa, primo tempo di Mati e 5-2. Verona risponde presente, pipe di Mozic e 9-10. Porro sale in cattedra con cinque ace e trascina i gialloblù, 17-12. Di Martino protagonista, 22-14 e ulteriore vantaggio. Uno scatenato Luca Porro mette il sigillo finale, 25-16 e 1-1. Modena inizia il terzo parziale con il piede giusto, prima Bento e poi Mujanovic per il 7-4. Porro e compagni insistono, 11-6 con il brasiliano protagonista e timeout Soli. Bento non sbaglia dopo un’azione combattuta, 19-13. Modena mantiene alto il livello di concentrazione: muro di Di Martino su Mol, 25-16 e 2-1. Avvio veemente anche nel quarto parziale, ace di Mujanovic e 4-1 con timeout Soli. Modena continua a spingere nonostante i tentativi di Verona, Porro a segno e 16-14. Due ace consecutivi di Mujanovic mantengono Modena avanti, 19-17 e timeout Soli. Il finale è bellissimo e pieno di emozioni, è la compagine di Tubertini a conquistare set (28-26) e intera posta in palio (3-1).

I protagonisti

Gabriele Di Martino (Valsa Group Modena)- « Sono contento, c’è stata tanta emozione, giocare in questo palazzetto è qualcosa di incredibile. Questa vittoria serviva per lo spogliatoio e per l’ambiente: questa partita ci dà consapevolezza e positività in palestra. Adesso torniamo a lavorare per preparare le prossime gare ».

Fabio Soli (Allenatore (Rana Verona)- « La prestazione di oggi è stata caratterizzata dagli stessi alti e bassi delle precedenti. Nell’ultimo set, però, abbiamo mostrato un buon agonismo, restando attaccati alla partita e mettendo in campo maggiore energia. È proprio questo l’atteggiamento che dobbiamo riuscire a mantenere dall’inizio alla fine. La gara di oggi ci dimostra che, con la giusta combattività, possiamo ottenere qualcosa in più. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare, soprattutto per imparare a gestire meglio gli scambi lunghi ».

Il tabellino

VALSA GROUP MODENA – RANA VERONA

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 3, Porro 19, Mati 8, Mujanovic 17, Jaeschke 1, Di Martino 12, Menchetti (L), Bento 9, Perry (L), Meijs 1. N.E. Garello, Barbanti, Tauletta, Russo. All. Tubertini.

RANA VERONA: Motta Paes 1, Mozic 11, Zingel 6, Buchegger 17, Keita 7, Anzani 3, Scanferla (L), Vitelli 1, Staforini (L), Sani 4, Mol 0, Glatz 2. N.E. Christenson. All. Soli.

ARBITRI: Curto, Santoro.

Durata set: 29′, 24′, 22′, 34′; tot: 109

MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3.291

Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino

Prosegue a suon di vittorie per 3-0 il cammino dell’Itas Trentino maschile in SuperLega Credem Banca 2026/27. Dopo le affermazioni con il massimo scarto siglate a Modena ed in casa contro Cisterna, questa sera la formazione gialloblù ha calato il tris, liquidando con lo stesso punteggio a domicilio pure la Tinet Prata di Pordenone e restando a punteggio in classifica.

Non è bastato il supporto degli oltre tremila presenti al PalaCrisafulli di Pordenone per cercare di inceppare la marcia spedita di Sbertoli e compagni; dimostrando buona personalità e ancora una volta concretezza, Trento si è infatti assicurata l’intera posta in palio in appena tre set, respingendo gli assalti avversari ogni volta che è stato necessario. In particolare, è stato l’attacco ad avere una marcia in più; guidata in cabina di regia da un ottimo Sbertoli, la squadra ha girato su percentuali del 58%, mettendo in mostra ancora una volta la grande vena realizzativa dei soliti Faure (14 punti col 57%) e Michieletto (10 col 62%, mvp del match), ma anche quella della new entry Adriano. Lanciato in starting six per la prima volta da Marcelo Mendez, il martello brasiliano ha bagnato il debutto in SuperLega con una prestazione completissima: 15 punti (best scorer dell’incontro), 71% a rete, due muri, un ace ed il 61% in ricezione. Grazie al suo ottimo impatto sul campionato italiano, l’Itas Trentino ha chiuso i conti in fretta, gestendo bene il vantaggio acquisito cammin facendo in ogni singolo parziale. Il modo migliore per avvicinarsi al doppio probante impegno casalingo dei prossimi sette giorni: mercoledì con Piacenza, domenica con Perugia.

I protagonisti

Wout D'Heer (Tinet Prata di Pordenone)- « Abbiamo avuto momenti molto buoni e poi la battuta di Michieletto ha fatto la differenza. Potevamo fare un po’ meglio in attacco, ma dobbiamo portarci via le cose buone. E’ stato un 3-0 ma abbiamo giocato bene e il palazzetto era splendido e festoso. Dopo due squadroni come Perugia e Trento e ora ci aspettano due importanti scontri diretti con Cuneo e Padova. Il coach ci aveva chiesto divertimento e coraggio e credo che lo abbiamo messo in campo. Simone mi dà tanta fiducia e vuole che io sia importante per la squadra, questo ruolo per me nuovo mi da tantissimi stimoli ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una bella serata e una buona prova; possiamo e dobbiamo ovviamente crescere ancora molto, ma oggi sono soddisfatto di quello che ho visto in campo. In particolare Adriano al debutto ha fatto vedere ottimi numeri, garantendo un apporto molto consistente; era importante ottenere questo risultato perché così ci avviciniamo bene sotto tutti i punti di vista alla due importanti sfide che ci attendono alla BTS Arena nei prossimi giorni ».

Il tabellino

TINET PRATA DI PORDENONE – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25, 20-25, 18-25) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 0, Bergmann 9, Larizza 4, Klets 13, Marttila 4, D’Heer 9, Guadagnini (L), Frassanella Midolo 0, Pol 0, Marsili 0, Toscani (L), Terpin 2. N.E. Katalan, Umek. All. Di Tommaso.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Michieletto 10, Nedeljkovic 3, Faure 14, Cavalcante 15, Resende Gualberto 3, Gollini (L), Roberti 0, Zonta 0, Laurenzano (L), Torwie 1. N.E. Bossi, Lavia, Jansons. All. Mendez.

ARBITRI: Luciani, Armandola.

Durata set: 28′, 29′, 29′; tot: 86′.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3.048

Acqua Sant’Anna Cuneo – Cucine Lube Civitanova

Superato a pieni voti anche l’ostacolo piemontese grazie alla costanza in attacco. Exploit in quattro set (21-25, 25-21, 21-25, 22-25) per la Cucine Lube Civitanova sul campo dell’Acqua Sant’Anna Cuneo. Dopo tre turni di Regular Season i biancorossi continuano a correre in SuperLega Credem Banca con la terza vittoria da tre punti in altrettante partite. I due successi esterni a Verona e Cuneo, inframezzati dall’affermazione casalinga contro Padova consentono agli uomini di Giampaolo Medei di prolungare l’imbattibilità e di sgomitare con Trento e Piacenza alle spalle della capolista Perugia, che ha due punti di vantaggio grazie a una partita in più disputata.

Dopo un avvio importante, nel secondo set la Lube paga il ritorno di Cuneo, ma mantiene i nervi saldi nel terzo atto, caratterizzato dall’ingresso iniziale di Klimes per Howe, dolorante a una caviglia, e chiude i giochi nel quarto parziale con una prova brillante al servizio e in attacco.

A fine gara il premio di MVP va ad Alex Nikolov, autore di 20 punti (50% con ace e 2 muri). In doppia cifra anche Loeppky (15 punti con il 67% e 1 muro), Bottolo (11, con 1 muro) e Gargiulo (10, con 2 muri). Sul fronte opposto Feral esce dal campo come top scorer con 22 sigilli (6 ace sui 10 di squadra e 2 muri), l’ex Poriya si ferma a quota 14 (1 muro).

Per la Lube si tratta del miglior inizio di campionato degli ultimi anni. L’en plein di vittorie dei cucinieri nelle prime tre giornate della SuperLega non si verificava dal torneo 2020/21 (8 punti in tre match), mentre bisogna andare alla stagione 2019/20 per trovare un filotto di 9 punti nei primi tre match per i biancorossi.

Mercoledì 4 novembre, alle 20.30, la Lube tornerà in campo all’Eurosuole Forum per la sfida del 4° turno contro Valsa Group Modena.

Cuneo si dispone con Argilagos in cabina di regia in diagonale all’opposto Feral, l’ex biancorosso Poriya e Champlin in banda, Codarin e Mosca al centro, Cavaccini libero. Lube in campo con Moni Nikolov al palleggio e suo fratello Alex Nikolov che parte in posto 2, gli schiacciatori Bottolo e Loeppky, i centrali Gargiulo e Howe, il libero Balaso. Si tratta dello stesso 6+1 visto a Verona nel primo turno. Cuneo si dispone con Argilagos in cabina di regia in diagonale all’opposto Feral, l’ex biancorosso Poriya e Champlin in banda, Codarin e Mosca al centro, Cavaccini libero.

La Lube parte subito forte al servizio (1-4) e tiene a distanza i piemontesi con il primo muro del match, targato Alex Nikolov (6-9). Ogni volta che i padroni di casa si riavvicinano, Civitanova recupera il vantaggio. Sull’attacco di Bottolo arriva il +4 (10-14), mentre sull’offensiva di Poriya fuori misura e sul successivo ace di Moni Nikolov la Lube dilaga (11-17). Il team di Battocchio dimezza il divario riavvicinandosi dopo il colpo beffardo di Poriya e l’ace di Champlin. Il muro e il mani out di Codarin riducono al minimo il divario (20-21). Come nella prima fase, i biancorossi riprendono a colpire in attacco (20-23). Sul 21-23 entra Bisotto e Gargiulo si procura tre palle set (21-24). Moni Nikolov chiude il parziale a muro (21-25). Cinque i punti di Loeppky nel set, mentre sul fronte di casa il più prolifico è Feral (4). Vicecampioni d’Italia più concreti in attacco (52% contro il 35% di Cuneo) e a muro (2 a 1 i vincenti).

Secondo set speculare, con Cuneo che prende il sopravvento grazie a tre punti consecutivi (6-3). Il mani out di Alex Nikolov e la pipe di Loeppky riducono le distanze (10-9), ma Cuneo mette a segno altri tre punti di fila chiusi dal mani out di Feral (13-9) e incrementa il vantaggio con un ace (15-10). Sul 15-11 entra Klimes per Howe. La battuta di Codarin rende la rimonta cuciniera ancora più complicata (21-15). Civitanova ci prova sfruttando il turno al servizio di Moni Nikolov (21-17). Un’infrazione a rete di Argilagos tiene la Lube nel set (23-20), ma nello scambio successivo Poriya sigla il punto del 24-20, mentre la panchina di casa riceve un cartellino giallo. Feral chiude i giochi con il suo settimo punto nel set (25-21). Nonostante un buon 56% della Lube in attacco, Cuneo cresce (52%) e sforna un set più incisivo a muro e al servizio.

Terzo parziale con avvio punto a punto (4-5) e con Klimes dall’inizio al posto di Howe, dolorante alla caviglia per uno scontro fortuito a rete. Sull’ace di Feral Cuneo rimette il naso avanti (10-9), ma la giocata di Bottolo, i 2 punti di Alex Nikolov e l’errore di Feral rimettono le cose a posto (10-13). Sul campo di Cuneo è vietato distrarsi, come dimostrano i muri piemontesi dell’aggancio (13-13) e la staffilata di Poriya per il controsorpasso (15-14). In un set senza padroni la Lube torna avanti e firma il break con Alex Nikolov (16-18). Cavaccini e compagni non ci stanno (18-18), ma la potenza biancorossa in attacco e le finalizzazioni di Alex Nikolov (9 punti nel set di cui uno a muro) fanno la differenza (18-20). Sull’invasione di Champlin Civitanova ha tre punti da amministrare (18-21). L’attaccante bulgaro non si ferma più (19-23). Sulla giocata Loeppky e il successivo ace di Klimes (21-25) la Lube torna in vantaggio nel computo dei set. I 4 muri vincenti dei piemontesi nel set non impediscono ai marchigiani di affermarsi con il 68% nelle finalizzazioni.

Anche il quarto atto si apre come un braccio di ferro e sul muro di Gargiulo la Lube è avanti (7-8). Su un errore di Klimes si porta avanti Cuneo 11-10, ma dopo un errore dei piemontesi il centrale ceco si riscatta con un ace, mentre l’attacco di Alex Nikolov e il muro di Gargiulo mandano Civitanova sul +3 (11-14). Tra i cuneesi c’è posto anche per Strehlau. Un tocco out del muro biancorosso e l’ace di Feral rimettono tutto in discussione (14-15), ma Alex Nikolov tiene un break di vantaggio (14-16). Da applausi la prodezza in attacco di Moni Nikolov che si mette in proprio (15-18). Medei giostra gli ingressi di Bisotto per dare più smalto alla difesa. Sul pallonetto di Alex Nikolov (16-19), Battocchio si gioca il time out. In una fase delicata Loeppky tutela il vantaggio (19-22), Alex Nikolov lo ringrazia e sigla l’ace del +4 (19-23). Cuneo riprende il servizio e Feral capitalizza il suo turno con due ace (22-23). Dopo il time out di Medei il francese batte a rete (22-24) e il muro cuciniero pone fine al match (22-25).

I protagonisti

Ethan Champlin (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Loro sono una squadra davvero forte, sapevamo che avrebbero servito davvero duro. Noi eravamo coscienti di dover giocare a pallavolo con uno stile diverso e che funzionasse per noi. A volte siamo stati un po' affannati nel gioco, in particolare quando abbiamo perso qualche punto di fila. Sul finale abbiamo perso un po' di determinazione e lucidità. Speriamo di poter fare meglio a lottare fino alla fine nei prossimi match. Bisogna dare credito alla Lube per una partita incredibile ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Cuneo ci ha dato del filo da torcere, soprattutto con le battute del loro opposto che ci hanno creato non pochi grattacapi in ogni parziale, nel quarto particolarmente. Noi però siamo stati bravi a rimanere sempre sul pezzo, tenendo costantemente alto il livello del cambio palla. Alla fine torniamo a casa con una vittoria importante, che ci regala continuità di risultati e tanta consapevolezza nei nostri mezzi ».

Il tabellino

ACQUA SANT’ANNA CUNEO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (21-25, 25-21, 21-25, 22-25) –

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 2, Hossein Khanzadeh 14, Codarin 6, Feral 22, Champlin 7, Mosca 7, Cavaccini (L), Loubeyre (L), Sala 0, Strehlau 2, Giraudo 0. N.E. Coscione, Volpe, Barberio. All. Battocchio.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 5, Bottolo 11, Howe 3, Nikolov A. 20, Loeppky 15, Gargiulo 10, Bisotto 0, Balaso (L), Kujundzic 0, Tonkonoh 0, Klimes 5. N.E. Polo, Gardini, Zoppellari. All. Medei.

ARBITRI: Rossi, Piana.

Durata set: 26′, 33′, 29′, 29′; tot: 117′.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.530

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Terza vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato, continua così la marcia perfetta di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che conquista l’intera posta in palio al Palasport di Cisterna superando, in quasi due ore di gioco, Cisterna Volley per 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23) nella gara valida per la terza giornata di SuperLega Credem Banca. Un successo che consente ai biancorossi di mantenere l’imbattibilità stagionale e restare a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Un successo pesante per i biancorossi che, al termine di una gara intensa e combattuta, hanno saputo imporre qualità, esperienza e lucidità nei momenti chiave dell’incontro, confermando quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali.

Contro una Cisterna Volley determinata e sostenuta dal proprio pubblico, la formazione di coach Boninfante ha risposto con una prova di grande maturità, la gara ha confermato la profondità dell’organico biancorosso e la capacità della squadra di trovare protagonisti diversi nei momenti decisivi. Un segnale importante per un gruppo che continua a crescere settimana dopo settimana e che, dopo tre giornate, guarda tutti dall’alto della classifica. Esordio in Italia per Cooper Robinson.

Grazie a questo successo la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza resta in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate e può ora concentrarsi sul prossimo impegno di campionato in programma mercoledì 4 novembre sul campo di Trento, forte di una fiducia crescente e della consapevolezza maturata in questo brillante avvio di stagione.

Top score della gara Bovolenta con 23 punti, eletto MVP.

Daniele Morato manda in campo la diagonale Fanizza e Barotto, Peng e Mazzone al centro, Magalini e Lanza alla banda, Federici è il libero. Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Paolo Porro e Bovolenta in diagonale, MacHenry e Galassi al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero

Bovolenta ha il braccio caldo, Gutierrez pure, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende subito in mano le redini del gioco, l’ace di Zlatanov vale il più tre (5-8), Cisterna piano piano cresce ed impatta a quota quattordici sull’invasione a rete di Bovolenta. Riparte Piacenza, diagonale di Gutierrez (80% in attacco a fine set), pipe di Zlatanov ed è ancora più tre (14-17) con Morato a chiamare time out. E alla ripresa del gioco attacco out dei pontini e block in di Gutierrez (14-19) con Cisterna che chiama il secondo time out a disposizione. Sul 16-20 debutto italiano di Robinson che subito mette a terra la palla del più cinque (16-21) prima di tornare in panchina e lasciare il posto a Gutierrez. Bovolenta (75% in attacco) porta ai suoi il primo di sette set point (17-24), si chiude con l’attacco out dei padroni di casa.

Avvio di secondo parziale equilibrato, il bandolo della matassa è comunque nella mano dei biancorossi, Cisterna impatta a quota undici grazie ad una dubbia accompagnata fischiata a Porro, si gioca punto a punto, Cisterna mette avanti il naso (16-15) e Boninfante chiama a raccolta i suoi. Sul 17-16 dentro Robinson per Zlatanov, Cisterna allunga (20-17), l’ace di Porro riporta sotto i suoi (20-19) con i pontini a chiamare tempo. Sul 23-22 time out di Cisterna, errore in battuta di Bovolenta e sono due i set point per i padroni di casa (24-22), il primo è annullato da Bovolenta, si va al cambio campo sulla battuta in rete di Gutierrez.

In casa Piacenza c’è Robinson per Zlatanov, in casa Cisterna c’è Duflos-Rossi per Lanza. I biancorossi si portano avanti di tre lunghezze (5-8), l’ace del cinese Peng vale il 9-9, errori in battuta da una parte e dall’altra, squadre a braccetto a quota tredici, il muro di Galassi e l’attacco di Bovolenta rompono l’equilibrio (13-15) con Cisterna a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco block in di Robinson (13-16), Cisterna non indietreggia di un millimetro, impatta a quota sedici con Boninfante a chiamare tempo. E poi mette la freccia con Magalini, l’ace di Leon appena entrato in campo vale il più uno (17-18), nuova parità a quota diciotto, Bovolenta e Robinson per il più due (18-20) con Morato a chiamare il secondo time out. Bovolenta sul piedistallo, suoi i punti del 19-21, 19-22 e 20-23, Cisterna si porta meno uno (22-23), il primo di due set point è biancorosso (22-24), chiude Bovolenta con un ace.

Sul 3 pari esce per infortunio Fanizza, dentro l’ungherese Szabo, sul 5 pari Cisterna allunga (8-5) ringraziando per due errori biancorossi, dentro Zlatanov per Gutierrez. Piacenza si avvicina (9-8) con Bovolenta, impatta con Zlatanov (9-9) ma vede ancora allungare gli avversari (13-11) con Boninfante a chiamare tempo. Nuovo punto pontino, dentro Comparoni per McHenry, è parità a quota quattordici, nuovo allungo di Cisterna (16-14), nuova parità e Fanizza torna in campo. Diagonale di Bovolenta (17-18) e Piacenza mette il naso avanti per la prima volta nel set, si gioca punto a punto, Bovolenta per il più due (21-23), errore di Robinson (22-23), Comparoni consegna ai suoi due match ball (22-24), il primo è annullato, la battuta lunga di Barotto chiude la partita.

I protagonisti

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)- « Abbiamo conquistato un set, contro una squadra che non ne aveva mai persi finora, ma saremmo potuti andare al quinto se avessimo giocato meglio nei momenti decisivi, soprattutto se fossimo stati cinici. Loro sono una gran bella squadra, ma noi a livello di prestazione abbiamo fatto un passo indietro, non solo rispetto alla partita vinta contro Milano ma anche a quella di Trento. Ora archiviamo questa sfida e concentriamoci su Perugia ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ stata la partita che ci aspettavamo, tirata, difficile da giocare punto a punto. Al di là di qualche imperfezione, mi è piaciuto come i ragazzi sono stati in campo e come hanno reagito quando si sono trovati sotto di alcuni punti. Cisterna è una squadra, tosta, giocare qui non è facile ma, ripeto, merito ai ragazzi perché emotivamente sono stati bravi ».

Il tabellino

CISTERNA VOLLEY – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (17-25, 25-23, 22-25, 23-25) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Lanza 5, Peng 5, Barotto 12, Magalini 18, Mazzone 4, Pierri (L), Szabo 0, Magliano 0, Martinez Palacios 0, Duflos-Rossi 4, Federici (L). N.E. Wrobel, Tosti. All. Morato.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Zlatanov 8, McHenry 5, Bovolenta 23, Gutierrez 8, Galassi 6, Rizzo (L), Robinson 8, Leon 1, Pace (L), Brboric 0, Comparoni 2, Iyegbekedo 0. N.E. Travica, Destro. All. Boninfante.

ARBITRI: Cerra, Saltalippi, Sumeraro.

Durata set: 23′, 31′, 29′, 32′; tot: 115′.

MVP: Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 1.311

Allianz Milano – Pallavolo Padova

In meno di un’ora e un quarto, Allianz Milano firma il primo 3-0 della stagione con una prestazione convincente, imponendosi 25-15, 25-21, 25-18 sulla Pallavolo Padova. Il successo porta la firma di tutta la squadra meneghina, capace di fare la differenza nei momenti decisivi. Sul bilancio della gara spiccano anche le difficoltà degli attaccanti di palla alta veneti, con l’assenza di Mattia Orioli e una giornata poco brillante di Leo Lukas protagonisti invece della sfida infrasettimanale a Perugia.

L’Allianz Cloud può così festeggiare e guardare al trittico di novembre, decisamente impegnativo, che metterà i milanesi di fronte a Verona, Lube e Trento nelle migliori condizioni possibili. A fare la differenza sono soprattutto gli 8 ace e gli 11 muri messi a segno da Simon e compagni. L’opposto Basil Dermaux, scelto come Mvp, chiude con 17 punti, ma è l’intera formazione di Guillermo Falasca a convincere. Nel primo set, in particolare, Allianz Milano raggiunge una percentuale d’attacco straordinaria: l’88%.

Falasca parte con Porro in regia e Dermaux opposto, Otsuka e Rotty schiacciatori, Simon e Bartolucci centrali e Catania libero.

Cuttini schiera la diagonale tutta iraniana Behnezhad-Golzadeh, Bristot e Leo Lukas come laterali, Truocchio e Kunstmann al centro e D’Amico libero. Falasca risponde con Porro in regia e Dermaux opposto, Otsuka e Rotty schiacciatori, Simon e Bartolucci centrali e Catania libero.

Dermaux si presenta con un ace per l’1-0. Il muro di Bartolucci e Porro su Bristot, seguito da un attacco vincente dell’opposto belga, porta Allianz Milano sul 5-2 e costringe Cuttini al primo time out. I padroni di casa sono inarrestabili: l’ace di Simon vale l’8-2. Cuttini inserisce Bergamasco al posto di Bristot, che risponde subito con un servizio vincente, ma è ancora il muro milanese a fare la differenza. Sul 14-6 arriva il secondo time out degli ospiti. Un diagonale di Rotty porta il punteggio sul 15-8, mentre il muro di Dermaux vale il 21-12.

I protagonisti

Filippo Bartolucci (Allianz Milano)- « Devo ammettere che ci voleva una vittoria così. È stata una partita che abbiamo preparato al meglio. Abbiamo finalmente dimostrato la grinta e la tecnica con cui ci alleniamo. Direi bravi a tutti i ragazzi della squadra, siamo riusciti a dare il massimo. Andiamo a Verona con la consapevolezza che sarà una guerra, una vera battaglia. Sarà una partita in cui dovremo cercare di dare tutto, perché Verona è una squadra veramente attrezzata e, in più, giocheremo in casa loro. Ma non demordiamo: sappiamo di essere una squadra con un grande potenziale e siamo pronti a dare il massimo in ogni palazzetto ».

Francesco Bergamasco (Pallavolo Padova)- « Dall’altra parte c’era una Milano fortissima, con un muro molto ordinato e una battuta che ha spinto tanto. Secondo me a noi è mancata un po’ di cattiveria in più e magari qualche errore in meno in generale. Adesso dobbiamo essere pronti per la prossima trasferta a Cisterna. Lì ci aspetteranno cattivi e super carichi, in un palazzetto con una tifoseria molto calorosa, e noi vogliamo arrivarci pronti per fare punti ».

Il tabellino

ALLIANZ MILANO – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-15, 25-21, 25-18) –

ALLIANZ MILANO: Porro 6, Otsuka 9, Bartolucci 7, Dermaux 17, Rotty 8, Simon 9, Corbetta (L), Catania (L). N.E. Ichino, Tenorio, Benacchio, Orduna, Argano, Tatarov. All. Falasca.

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 1, Leodolter 6, Kunstmann 6, Golzadeh 13, Bristot 1, Truocchio 1, Uliana (L), D’Amico (L), Pellacani 4, Bergamasco 9, Orioli 0. N.E. Ruzza, Rinaldi, Mills. All. Cuttini.

ARBITRI: Giardini, Brunelli.

Durata set: 21′, 24′, 28′; tot: 73′.

MVP: Basil Dermaux (Allianz Milano)

Spettatori: 1.804

I RISULTATI

Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 (22-25, 25-16, 25-16, 28-26)

Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 18-25)

Acqua Sant’Anna Cuneo-Cucine Lube Civitanova 1-3 (21-25, 25-21, 21-25, 22-25)

Cisterna Volley-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (17-25, 25-23, 22-25, 23-25)

Allianz Milano – Pallavolo Padova 3-0 (25-15, 25-21, 25-18)

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia 0-3 (16-25, 17-25, 22-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 11, Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 5, Cisterna Volley 3, Rana Verona 3, Valsa Group Modena 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 2, Vero Volley Monza 0, Pallavolo Padova 0.

Un incontro in più: Sir Susa Scai Perugia e Pallavolo Padova.

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30

Acqua Sant'Anna Cuneo - Vero Volley Monza

Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley

Rana Verona - Allianz Milano

Lunedì 16 novembre 2026, ore 20.30

Pallavolo Padova - Tinet Prata di Pordenone