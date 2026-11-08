Perugia espugna Trento nel big match della 5a

ROMA - Il quinto turno della Regular Season di SuperLega Credem Banca si apre con una Cucine Lube Civitanova arrembante all’Allianz Cloud. I biancorossi espugnano il campo dell’Allianz Milano in tre set dopo 72 minuti con un gioco aggressivo (10 ace a 2). I padroni di casa, privi dello schiacciatore Otsuka, fermo per un risentimento muscolare, si affidano alla grinta di Ichino e alle offensive di Dermaux (15 punti), ma devono fare i conti con una squadra a suo agio in ogni fondamentale e con un rinato Gargiulo (13 punti), che riceve il premio di MVP. In evidenza anche Alex Nikolov e un Loeppky da 5 ace, entrambi a quota 11 punti. Milano tornerà in campo domenica 22 novembre alle 17.00 per la sfida interna del sesto turno contro Trento, mentre Civitanova sarà di scena già sabato 14 novembre al PalaRaschi di Parma (ore 18) per la Semifinale di Del Monte® Supercoppa SuperLega contro Verona, mentre in campionato ospiterà Prata di Pordenone alle 18.00 di domenica 22 novembre per la sesta giornata.

Primi tre punti della stagione per Pallavolo Padova, capace di violare il Palasport pontino di via delle Province superando in quattro set Cisterna Volley. Il successo patavino in trasferta passa per i 21 punti di Golzadeh e per i 16 sigilli di Leodolter. Al Club laziale non bastano tre giocatori in doppia cifra, cioè Barotto (14), Duflos-Rossi (13) e Lanza (11). Nonostante la vittoria del terzo atto e un quarto parziale ad alta intensità il team di casa non riesce a ricucire lo strappo procurato nei primi due set. Il calendario del sesto turno prevede per Cisterna la trasferta a Modena domenica 22 novembre (ore 19.00), mentre lunedì 16 novembre (ore 20.30) Padova dovrà disputare il match casalingo della quarta giornata contro Prata di Pordenone, poi tornerà in campo il 22 novembre (ore 18.00), sempre tra le mura amiche, per il faccia a faccia del sesto turno contro Monza.

Sul taraflex del PalaBancaSport, Gas Sales Bluenergy Piacenza mantiene l’imbattibilità stagionale superando in tre set combattutissimi una Rana Verona che, a pochi giorni dalla Del Monte® Supercoppa SuperLega, sta ritrovando il suo gioco ma non la continuità dei risultati. Con gli scaligeri solidi a muro e con gli attacchi delle due squadre che per lunghi tratti si equivalgono, a spostare l’ago della bilancia è il servizio emiliano, che si rivela una spina nel fianco per la ricezione veneta. Da una parte i punti pesanti sono firmati da Bovolenta (14), Zlatanov (11) e Gutierrez (10). Tra gli ospiti eccelle Keita, top scorer del match con 15 sigilli, ma nel complesso il gioco emiliano è più efficiente nelle fasi topiche. Piacenza è attesa dal big match in programma domenica 22 novembre alle 18.00 contro Perugia, per il sesto atto della Regular Season, mentre Verona parteciperà alla Final Four di Del Monte® Supercoppa SuperLega nel weekend del 14 e 15 novembre, con Semifinale contro Civitanova alle 18.00 di sabato. Nel sesto turno di Regular Season, invece, gli scaligeri scenderanno in campo a Cuneo nell’anticipo di venerdì 20 novembre alle 20.45.

Il big match della giornata rispetta le attese con tanto spettacolo e un epilogo al tie-break. Per due volte in vantaggio nel computo dei set, Itas Trentino viene agganciata in entrambe le occasioni da Sir Susa Scai Perugia e cede nel finale perdendo l’imbattibilità stagionale e conquistando un solo punto. Al contrario, i Block Devils vincono la sesta partita di fila, anticipo dell’undicesimo turno compreso, e mantengono la vetta della classifica a 16 punti, con una lunghezza di vantaggio su Civitanova, che ha disputato cinque gare. Giannelli manda in doppia cifra Reggers (26 punti), Plotnytskyi (MVP con 22 sigilli e l’81% di positività), Semeniuk (18) e Sanguinetti (12), Sbertoli fa altrettanto con Michieletto (23), Faure (16), Lavia (11) e Nedeljkovic (10). Il 70% della Sir in Attacco e i 12 block dei bianconeri svettano nelle statistiche. Dopo questo spettacolare antipasto, Trento e Perugia si ritroveranno sotto rete al PalaRaschi di Parma per la Semifinale di Del Monte® Supercoppa SuperLega, in calendario sabato 14 novembre, con fischio d’inizio alle 15.30, a caccia del pass per la Finale del giorno successivo. In campionato le due squadre torneranno protagoniste in trasferta domenica 22 novembre per il sesto turno: alle 17.00 Trento farà visita a Milano, mentre alle 18.00 Perugia cercherà il colpaccio a Piacenza.

Seconda vittoria stagionale in campionato per Tinet Prata di Pordenone, che sale a 6 punti in classifica grazie al successo con il massimo scarto tra le mura amiche contro Acqua Sant’Anna Cuneo, sodalizio che deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima affermazione della stagione e resta a 3 punti, frutto di tre sconfitte al tie-break. Determinanti per la prova di forza dei friulani i 26 punti di Klets (22 attacchi punto, 3 ace e 1 muro vincente) e i 4 block targati D’heer. L’ultimo a mollare tra gli ospiti è l’iraniano Poriya, autore di 14 punti, di cui due dalla linea dei nove metri. Il calendario riserva a Prata due trasferte insidiose: lunedì 16 novembre (ore 20.45) a Padova per completare il quarto turno del torneo e domenica 22 novembre (ore 18.00) a Civitanova per la sesta giornata della stagione regolare. Cuneo, invece, scenderà direttamente in campo venerdì 20 novembre (ore 20.45), davanti ai propri tifosi, per l’anticipo contro Verona.

Colpo esterno perfetto in Brianza per Valsa Group Modena, che espugna in tre set l’Opiquad Arena impedendo a Vero Volley Monza di esprimere la propria pallavolo, tanto che il team lombardo chiude il match senza giocatori in doppia cifra. Trascinatori sul fronte dei gialli sono Porro (12 punti) e Mujanovic (11), ma è la prova corale degli uomini di Lorenzo Tubertini a fare la differenza e a firmare il salto a 6 punti in classifica. Le due squadre riprenderanno il loro cammino in campionato domenica 22 novembre per il sesto turno: Monza, che si ritrova ultima in classifica a quota 2 punti, scenderà in campo a Padova per la sfida delle 18.00, mentre Modena, che nel frattempo inizierà anche la sua avventura in CEV Cup, accoglierà Cisterna nel posticipo domenicale delle 19.00.

TUTTE LE SFIDE

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Nemmeno un campo tradizionalmente insidioso come l’Allianz Cloud riesce a fermare la marcia dei biancorossi in SuperLega Credem Banca e a stoppare i cori dei Predators in trasferta. Nel 5° turno della Regular Season una Cucine Lube Civitanova travolgente, con 10 ace realizzati, fa valere la sua legge anche nel quartier generale dell’Allianz Milano per 3-0 (18-25, 19-25, 14-25) e in soli 72 minuti. Ancora a punteggio pieno, capitan Balaso e compagni salgono a 15 punti in classifica e confezionano il miglior biglietto da visita possibile in vista della Final Four di Del Monte® Supercoppa SuperLega, in calendario sabato 14 e domenica 15 novembre al PalaRaschi di Parma.

Nel primo set la Lube mette sistematicamente in difficoltà la ricezione di casa e attacca con maggiore precisione, con Alex Nikolov e Gargiulo in evidenza (18-25). Nel secondo parziale, una serie al servizio di Loeppky a colpi di ace mette in ginocchio Milano, che sprofonda a -8 (6-14), per poi risalire fino al -3 dopo l’innesto di Orduna e Tenorio (15-18) prima della nuova fiammata biancorossa (19-25). Terzo parziale senza storia: la Lube mette in crisi la ricezione di casa e, dopo una breve fase interlocutoria, chiude i conti senza sbavature (14-25).

I marchigiani dominano al servizio e in attacco, dimostrandosi più concreti in tutti i fondamentali nell’arco dell’incontro. Il premio di MVP della serata finisce nelle mani di Gargiulo, top scorer biancorosso con 13 punti (61% in attacco, 1 ace e 1 muro). In doppia cifra con 11 punti a testa anche Alex Nikolov e Loeppky (5 ace). Nel team di casa si distingue l’opposto Dermaux, atleta più prolifico in campo con 15 sigilli, ma nessuno dei sui compagni supera quota 5 punti.

La Lube tornerà a giocare in campionato il 22 novembre 2026 (ore 18) all’Eurosuole Forum per l’incontro della sesta giornata contro la neopromossa Tinet Prata di Pordenone.

Padroni di casa schierati con Porro regista in diagonale con l’opposto Dermaux, in banda Ichino e Rotty, con Otsuka tenuto in panchina per un risentimento, al centro Bartolucci e l’ex biancorosso Simon, Catania nel ruolo di libero.

Lube in campo con il palleggiatore Simeon Nikolov e suo fratello Alex che parte in posto 2. Nello schieramento anche gli schiacciatori Loeppky e Bottolo, i centrali Gargiulo e Klimes, il libero Balaso. Indisponibile Gardini.

La Lube parte forte in tutti i fondamentali. Dopo l’attacco di Gargiulo i biancorossi scavano il solco (2-5), mentre l’allungo arriva per l’invasione meneghina (5-9). L’ace di Moni Nikolov allarga la forbice (5-11). Nel cuore del set Loeppky strappa applausi (9-14). Il massimo vantaggio arriva al centro con Gargiulo (10-16). Nel momento migliore dei vicecampioni d’Italia, però, Milano trova ossigeno con la battuta di Ichino (13-16). Medei corre ai ripari inserendo Bisotto. Il cambio palla torna agevole e i marchigiani macinano punti (16-21). Falasca inserisce Tatarov al servizio, ma Bottolo colpisce subito (17-22). Moni Nikolov manda in volo il fratello senza muro, che poi si ripete dai nove metri confezionando sei set ball. Gargiulo chiude subito il discorso (18-25). Bella sfida in attacco tra Alex Nikolov (tocca il 71%) e Dermaux, protagonisti con 6 punti, ma anche i 5 sigilli dell’ispirato Gargiulo si fanno sentire.

Il leitmotiv non cambia nel secondo set. Civitanova non spreca nulla e trova subito il break, ma la voce grossa la fa Loeppky con tre ace e mezzo. Sul quarto servizio del canadese non contenuto è Moni Nikolov a chiudere il punto (5-11). L’Allianz non riesce a reagire e i biancorossi ne approfittano mettendo a referto un parziale di 8 a 1 (6-14). Falasca inserisce gli ex cucinieri Orduna e Tenorio, con il centrale che spezza la serie civitanovese. La formazione lombarda rosicchia punti e sul 12-17 Medei chiama a rapporto la squadra, ma altri due punti di Dermaux (15-18) spingono la Lube a un altro time out. Il “richiamino” del tecnico sortisce gli effetti voluti e Civitanova torna a mostrare i muscoli dai nove metri con il quarto ace di Loeppky nel set (15-21). Sul 18-24 Simon trova un muro vincente e rimanda il finale, decretato dall’attacco di Alex Nikolov (19-25).

In apertura del terzo atto si registra il primo break per Milano, che si ripresenta con Orduna e Tenorio in campo (2-4). Civitanova riesce a ricucire subito lo strappo (4-4). Si procede punto a punto, con Dermaux che prende per mano i suoi e con Civitanova che centra il break con l’ace di Gargiulo (7-9). L’impatto della Lube al servizio è clamoroso. Bottolo sforna ace pesanti e, anche quando il pallone non cade, i contrattacchi ambrosiani sono penalizzati (9-15). Una Lube dilagante colpisce a ripetizione con Gargiulo, sforna due giocate dei fratelli Nikolov e l’ace di Loeppky per il +11 cuciniero (12-23). Nel finale il nuovo entrato Polo mette in difficoltà Milano con la sua float e il muro biancorosso pone fine al match (14-25).

I protagonisti

Jacopo Corbetta (Allianz Milano)- «Giocare contro queste squadre è sempre difficile. Hanno sbagliato veramente poco, sono molto costanti e questa è stata una partita davvero complicata. Da parte nostra non abbiamo saputo reagire. Sappiamo di poter giocare molto meglio di così, ne siamo consapevoli. In allenamento manteniamo sempre un livello molto alto, dobbiamo soltanto riuscire a trasferirlo in partita. L'assenza di Otsuka si è fatta sentire, ma dobbiamo anche imparare a sopperire a queste mancanze. Per quanto mi riguarda cerco sempre di farmi trovare pronto e di sfruttare al meglio le occasioni che mi capitano. In questo momento, per la squadra, posso dare il mio contributo sia da libero sia da cambio in seconda linea e devo farlo al meglio. Sono sempre felice di poter essere utile».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Cinque vittorie su cinque rappresentano per noi un grandissimo avvio di stagione. Oggi qui a Milano siamo stati molto bravi a mantenere la giusta tranquillità quando loro spingevano. Adesso ci godremo la giornata di riposo e poi subito concentratissimi per la Supercoppa ».

Il tabellino

ALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (18-25, 19-25, 14-25) –

ALLIANZ MILANO: Porro 0, Ichino 5, Bartolucci 1, Dermaux 15, Rotty 3, Simon 5, Catania (L), Tenorio 1, Orduna 0, Corbetta 0, Tatarov 1. N.E. Benacchio, Otsuka, Argano. All. Falasca.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 6, Bottolo 9, Klimes 5, Nikolov A. 11, Loeppky 11, Gargiulo 13, Bisotto 0, Balaso (L), Polo 0, Kujundzic 0. N.E. Gardini, Zoppellari, Howe, Tonkonoh. All. Medei. ARBITRI: Puecher, Saltalippi

Durata set: 25′, 25′, 22′; tot: 72′

MVP: Giovanni Gargiulo ( Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.598.

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia

Una partita lunga, combattuta per larghissimi tratti punto a punto, che ha regalato scambi lunghi e spettacolari e continui ribaltamenti di fronte: il big match della quinta giornata di regular season, tra due grandi squadre che puntano ad essere protagoniste anche di questo Campionato, se lo prende la Sir Susa Scai Perugia, che espugna la Bts Arena di Trento al tiebreak! Sotto di un set, con i padroni di casa che partono sprint, spinti da Alessandro Michieletto letale al servizio in avvio, recuperano il gap, pareggiano i conti e si impongono nel secondo parziale con ampio margine, per poi cedere il terzo per due punti di scarto, allungare la contesa al quinto set e imporsi, con autorità e a suon di punti, nella quinta frazione, chiusa 8-15 con un sontuoso 91% di efficacia in attacco. Capitan Giannelli orchestra il gioco da maestro, innescando al meglio i suoi attaccanti che hanno chiuso con numeri da capogiro (26 punti Reggers, 18 Semeniuk, 22 Plotnytskyi e 12 Sanguinetti) e mettendo a segno anche tre punti personali, di cui due pesantissimi muri. Numeri da fuoriclasse anche quelli complessivi della squadra, che chiude con il 70% di efficacia offensiva, 12 muri e 6 ace, di cui 4 dello schiacciatore ucraino, che questa sera si laurea mvp della partita.

Il match si apre all’insegna dei primi tempi: a segno Loser e l’ex centrale bianconero Flavio, poi Trento centra il primo strappo con tre ace consecutivi di Michieletto (5-1). Nedeljkovic prima e poi Lavia con un muro su Reggers consolidano il vantaggio, ma Giannelli innesca Sanguinetti che va a segno. Faure gioca sulle mani del muro bianconero, ma Plotnytskyi prima trova il cambiopalla, poi firma due ace che riportano i Block Devils a contatto (13-12). Lo schiacciatore ucraino di casa Sir Susa Scai Perugia ristabilisce il pari con un attacco da seconda linea e Semeniuk in maniout segna il sorpasso (15-16). Si innesca un’avvincente punto a punto e sul finale sono i padroni di casa a trovare l’allungo con il maniout di Theo Faure e la diagonale di Micheletto, che vale il set point. La pipe di Plotnytskyi annulla il primo, ma lo schiacciatore trentino chiude nello scambio successivo (25-22).

Il maniout di Reggers apre il secondo set; risponde Faure. Capitan Giannelli prima prova il tocco di prima intenzione, poi mura Michieletto, muro anche per Reggers, poi Sanguinetti dal centro tiene avanti i suoi con due attacchi vincenti. L’opposto bianconero consolida lungolinea e Perugia vola a +3 con lo slash di Plotnytskyi (6-9). Marcelo Mendez chiama il time out, ma al rientro in campo Semeniuk con un ace incrementa (6-10). Muro di Giannelli su Faure e i Block Devils si spingono fino al +6. Dopo una battuta potente di Giovanni Sanguinetti, Semeniuk piazza il muro su Michieletto, Faure accorcia andando a segno lungo la parallela, ma il gap è troppo ampio e Perugia resta saldamente in vantaggio e Semeniuk da seconda linea sigla il 15-23. Sanguinetti centra il set point, Nedelijkovic annulla il primo, ma lo stesso schiacciatore polacco chiude nello scambio successivo (17-25).

Equilibrio assoluto in avvio del terzo set, che procede punto a punto fino al break di Trento con il maniout di Theo Faure. Sanguinetti in primo tempo mantiene l’equilibrio e Semeniuk sorpassa. I padroni di casa ritrovano il vantaggio con il maniout dell’opposto francese, ma Perugia trova subito l’aggancio e con la pipe di Semeniuk riconquista il vantaggio. Punto a punto spettacolare nella fase centrale del set; Lavia trova prima l’ace poi la rete (15-15), poi il muro di Sanguinetti su Michieletto vale il nuovo sorpasso bianconero. Altro muro spettacolare, di Semeniuk su Faure, ma Trento ribalta il fronte con l’ace di Michieletto che vale il 21-19. Plotnytskyi con un maniout blocca la rincorsa dei padroni di casa verso il finale del set. Vanno a segno Flavio, poi Reggers, e Nedelijkovic centra il doppio vantaggio nella fase cruciale. Faure dai nove metri spreca, ma il centrale serbo aggancia il set point. Sprecano al servizio anche Lavia e Plotnytskyi e il set si chiude per i padroni di casa 25-23.

Perugia parte avanti nel quarto set con il muro di Semeniuk e di Reggers su Faure (0-4). L’opposto belga di casa bianconera con un maniout consolida. Il muro di Loser su Flavio vale il +5 (4-9). Trento prova a ricucire lo strappo affidandosi ai colpi del suo opposto, ma arrivano l’attacco di Sanguinetti e il lungolinea di Plotnytskyi ad incrementare il vantaggio bianconero (8-13). Nel turno al servizio di Ferre Reggers la Sir Susa Scai allunga fino al 10-16. Sbertoli affida a Flavio i palloni più caldi, ma Reggers avanza e Giannelli di prima intenzione chiude lo scambio del 13-19. Plotnytskyi trova il varco e l’opposto belga scava il solco (14-21). Ancora Plotnytskyi e ancora Reggers: Perugia è al set point: chiude Semeniuk e si va al tiebreak (16-25).

L’attacco di Sanguinetti apre il tiebreak, lo segue Reggers che trova il maniout, poi Plotnytskyi, che con un ace traghetta i Block Devils avanti 3-0 nell’ultima frazione e coach Mendez ferma il gioco. Al rientro in campo Perugia, di forza e carattere, continua nel suo allungo, Reggers trova l’ace, Semeniuk la diagonale vincente e al cambiocampo i bianconeri sono avanti 4-8. Sanguinetti porta i suoi in doppia cifra con il primo tempo del 5-10 e Perugia avanza inarrestabile verso il finale del set: con il maniout di Reggers è a +7 e a un punto dal match point, che aggancia con il servizio out di Daniele Lavia (7-14). Chiude Reggers 8-15.

I protagonisti

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « È stata una partita caratterizzata da cinque set molto differenti tra loro. I due set che abbiamo vinto sono stati molto combattuti ma abbiamo comunque dovuto faticare molto per portarli a casa, mentre nei parziali persi Perugia ha espresso davvero un ottimo livello di gioco, basato su grande efficacia in battuta e soprattutto nella fase di cambiopalla e contrattacco. In vista della semifinale Supercoppa di sabato prossimo a Parma contro lo stesso avversario dobbiamo sicuramente apportare degli aggiustamenti nei fondamentali di battuta e ricezione, in modo da poter sfruttare meglio il nostro attacco ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)- « E’ stata una grande prestazione di squadra, siamo stati in linea con quello che abbiamo preparato per questa partita e che ci eravamo detti prima di scendere in campo: quando due squadre così brave si incontrano, spesso si va sul 3-2 e questo è anche giusto. Penso che, in generale, siamo stati lucidi nelle situazioni difficili perchè sappiamo che loro hanno giocatori molto bravi e molto esperti; anche se molti sono più giovani di noi, sono molto esperti. Noi abbiamo risolto gli scambi lunghi con lucidità e in qualche situazione con sicurezza e questa è una cosa molto buona ed è uno step molto avanti nella nostra crescita di squadra ».

Il tabellino

ITAS TRENTINO – SIR SUSA SCAI PERUGIA 2-3 (25-22, 17-25, 25-23, 16-25, 8-15) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Michieletto 23, Resende Gualberto 7, Faure 16, Lavia 11, Nedeljkovic 10, Gollini (L), Roberti 0, Laurenzano (L), Cavalcante 1, Torwie 0. N.E. Zonta, Bossi, Guiotto. All. Mendez.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 22, Sanguinetti 12, Reggers 26, Semeniuk 18, Loser 6, Gaggini 0, Loreti (L), Solé 0, Kollator 0, Hosseini 0. N.E. Henno, Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Cerra, Zavater.

Durata set: 29′, 23′, 29′, 27′, 16′; tot: 124′.

MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4000

Cisterna Volley – Pallavolo Padova

Arriva al Palasport di Cisterna di Latina la prima vittoria stagionale di Pallavolo Padova, che oggi ha superato Cisterna Volley 3-1 nella quinta giornata di andata di Regular Season. I bianconeri si sono imposti con i parziali di 25-20, 25-20, 20-25 e 25-22, ritrovando fin dai primi scambi l’approccio aggressivo cercato in settimana e portando a casa, nell’ordine, il primo set, i primi punti e il primo successo del campionato. Dopo un terzo parziale in salita, Padova ha saputo rimettersi in carreggiata nel quarto, gestendo con lucidità un finale giocato punto a punto.

Coach Jacopo Cuttini commenta così il primo successo della stagione. “L’approccio e la voglia che si sentivano già in settimana si sono sentiti anche nello spogliatoio, durante l’ultimo briefing e prima di entrare in campo. Oggi i ragazzi ci hanno provato dal primo punto e sono stati veramente bravi”.

Cronaca. Padova parte con Behnezhad in regia e Golzadeh opposto, Orioli e Leo Lukas in banda, Truocchio e Pellacani al centro e D’Amico libero. Fin dai primi scambi entrambe le squadre difendono bene, ma è Padova a partire con il piede giusto e a portarsi subito sullo 0-3. Un ace di Leo Lukas e un errore avversario spingono i bianconeri fino al 5-10, costringendo coach Morato al primo time out del match. Cisterna non molla e a metà set torna a meno due, ma dopo la pausa chiesta da Cuttini Padova ricomincia ad allungare, approfittando anche di qualche imprecisione dei padroni di casa. Un muro punto di Truocchio vale il 13-18 e il set si chiude 20-25, il primo conquistato dai bianconeri in questo campionato.

Il secondo set resta in equilibrio fino al 3-3, poi Padova trova il primo break e si porta avanti di due punti. Il vantaggio cresce sul 9-12, complici diversi errori di Cisterna, che però non si arrende e lavora bene sulle mani del muro bianconero fino a tornare a meno uno, costringendo Cuttini a fermare il gioco. Sul 16-17 un pallone dubbio viene assegnato ai padroni di casa, ma l’errore al servizio di Barotto restituisce subito il vantaggio a Padova. I bianconeri arrivano per primi a quota venti, un ace di Golzadeh vale il 23° punto e il parziale si chiude 20-25, regalando a Padova anche il primo punto della stagione.

Nel terzo set Padova riparte avanti grazie a un buon turno al servizio di Orioli, che mette in difficoltà la ricezione avversaria. Cisterna però pareggia e passa a condurre con un muro su Golzadeh, trovandosi in vantaggio per la prima volta nella partita. I bianconeri attraversano un momento di minore lucidità e scivolano sul 15-10, e i padroni di casa gestiscono il margine fino alla fine, chiudendo 25-20 anche grazie ai troppi errori al servizio di Padova.

Nel quarto set Padova torna in carreggiata e parte avanti. Cisterna ricuce fino al 9-9, ma un errore al servizio di Lanza riporta avanti i bianconeri. La parte centrale del parziale si gioca punto a punto, con qualche discussione sotto rete ad accendere la partita. Sul 16-19 Morato chiama tempo per provare a cambiare l’inerzia, ma Padova non perde la concentrazione e gioca bene tutti i punti che servono. Un muro di Leo Lukas vale il 23° punto, Cisterna si riavvicina a meno due, ma i bianconeri chiudono 22-25 e portano a casa la prima vittoria del campionato.

I protagonisti

Andrea Truocchio (Pallavolo Padova)- « È una bella boccata d’aria dopo quattro partite veramente toste, contro quelle che secondo me saranno le prime della classifica in questa Regular Season. Cisterna è una squadra molto ostica, soprattutto in casa, batte bene e difende bene, e sono stati davvero bravi. Sono contento della nostra prestazione perché siamo riusciti a restare lì e a venirne fuori anche nei momenti più difficili. Lunedì prossimo ci aspetta Prata, riprenderemo ad allenarci mercoledì e sarà una settimana un po’ particolare, ma continueremo a lavorare in palestra come facciamo dall’inizio. Secondo me stiamo crescendo piano piano, e si vede anche in campo ».

Il tabellino

CISTERNA VOLLEY – PALLAVOLO PADOVA 1-3 (20-25, 20-25, 25-20, 22-25) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Magalini 4, Peng 8, Barotto 14, Lanza 11, Mazzone 9, Pierri (L), Szabo 1, Magliano 1, Martinez Palacios 2, Duflos-Rossi 13, Federici (L). N.E. Wrobel, Tosti. All. Morato.

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 1, Orioli 8, Pellacani 8, Golzadeh 21, Leodolter 16, Truocchio 8, Uliana (L), Bristot 0, D’Amico (L), Bergamasco 0, Mills 0. N.E. Ruzza, Rinaldi, Kunstmann. All. Cuttini.

ARBITRI: Piana, Rossi.

Durata set: 26′, 26′, 24′, 30′; tot: 106′.

MVP: Amir Mohammad Golzadeh (Pallavolo Padova)

Spettatori: 1066

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

Torna alla vittoria Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che al PalabancaSport supera Rana Verona per 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) nella gara valida per la quinta giornata di SuperLega, conquistando la quarta vittoria in campionato e confermando il proprio ottimo momento di forma davanti al pubblico di casa.

In un PalabancaSport caldo e partecipe, la formazione biancorossa ha saputo imporsi al termine di una sfida intensa e combattuta, mettendo in mostra qualità tecniche, coraggio, solidità mentale e grande spirito di squadra. Contro una Rana Verona determinata e mai arrendevole, Piacenza ha saputo gestire con lucidità i momenti più delicati dell’incontro, trovando nei momenti decisivi le giocate necessarie per indirizzare il match dalla propria parte.

La squadra allenata da coach Boninfante ha costruito il successo attraverso un’efficace organizzazione di gioco, una buona continuità al servizio e una fase break capace di mettere in difficoltà gli ospiti nei momenti chiave della partita.

Con questi tre punti Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica e dà continuità a un avvio di stagione particolarmente positivo, caratterizzato da risultati importanti e da una crescita costante del gruppo.

MVP un Alessandro Bovolenta febbricitante che fino all’ultimo secondo ha rischiato di non scendere in campo. Bene Zlatanov dopo un primo set in sordina, bravo Gutierrez. A Verona, che ha avuto problemi in ricezione, non è bastato Keita, miglior marcatore della partita con 16 punti.

Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Paolo Porro e Bovolenta in diagonale, MacHenry e Galassi al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Fabio Soli manda in campo la diagonale Motta Paes e Buchegger, Vitelli e Anzani al centro, Keita e Sani alla banda, Staforini è il libero.

Verona cerca subito l’allungo (2-4), due block in consecutivi di Galassi valgono il doppio vantaggio di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (8-6), gli scaligeri impattano a quota nove per poi vedere allungare i biancorossi attentissimi a muro (14-10). Verona si avvicina con due block in consecutivi (14-13). Errori dalla linea dei nove metri da entrambe le parti ma c’è anche l’ace di Gutierrez (18-16), i biancorossi mantengono le due lunghezze di vantaggio che diventano tre (21-18) con la bomba di Bovolenta e Soli chiama il secondo time out a disposizione. Il diagonale di Gutierrez porta tre set point ai suoi (24-21), Piacenza chiude alla seconda occasione con la battuta out scaligera.

In casa Verona c’è Mozic al posto di Sani, sul nove pari ace di Porro e punto di Bovolenta (11-9), l’ace di Keita vale la parità a quota quattordici, i biancorossi guidano le danze ma Verona risponde colpo su colpo, a quota diciassette pari Piacenza allunga con McHenry e Gutierrez (19-17) e Soli che utilizza il secondo time out a disposizione. A quota venti è nuova parità, questa volta è Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco ace di Keita che vale il vantaggio scaligero (20-21), subito parità con Galassi. Si gioca punto a punto, il set point è biancorosso con Zlatanov (24-23), chiude Galassi con un ace.

Rana Verona fa subito la voce grossa (1-4), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza pareggia i conti a quota otto con un muro e poi si porta avanti con l’ace di Galassi (9-8). Set equilibrato come del resto il resto della partita, le due squadre si danno battaglia in campo, Bovolenta buca il muro scaligero, Zlatanov piazza l’ace del 13-11, a quota tredici è nuova parità. Spettacolo sugli spalti e in campo, Zlatanov per il più tre (18-15), Verona non molla (19-18) e Boninfante chiama il primo time out del parziale. Al rientro in campo è Piacenza a segnare punto nel referto (20-18), Zlatanov e subito dopo ace di Porro (22-18), Verona riduce a due lunghezze lo svantaggio (22-20), il muro di Comparoni, da poco in campo, consegna ai suoi due match ball (24-22), il primo è annullato dagli scaligeri, il secondo con l’attacco out di Gutierrez. Nuovo match ball biancorosso con Bovolenta (25-24), che poi chiude con un lungolinea.

I protagonisti

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Una vittoria importante, una vittoria di coraggio. In settimana abbiamo viaggiato molto, nelle ultime ore qualche problema c’è stato ma sono felice di come siamo stati in campo e ancora più contento che i compagni si affidino spesso a me nei momenti decisi. Ma ognuno di noi in campo è determinante ».

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – RANA VERONA 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 2, Zlatanov 11, McHenry 4, Bovolenta 14, Gutierrez 10, Galassi 6, Rizzo (L), Robinson 0, Leon 0, Pace (L), Brboric 0, Comparoni 1. N.E. Travica, Iyegbekedo. All. Boninfante.

RANA VERONA: Motta Paes 0, Keita 15, Anzani 6, Buchegger 5, Sani 4, Vitelli 4, Zingel 2, Scanferla (L), Staforini (L), Mol 2, Glatz 0, Mozic 7. N.E. Cortesia, Christenson. All. Soli.

ARBITRI: Carcione, Pozzato.

Durata set: 30′, 30′, 32′; tot: 92′.

MVP: Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza )

Spettatori: 2540

Tinet Prata di Pordenone – Acqua Sant’Anna Cuneo

Eccellente prestazione della Tinet Prata che vince nettamente lo scontro diretto con Cuneo, mettendo in campo una prestazione monumentale con altissimo livello di battuta, un gioco di squadra invidiabile e un Kirill Klets formato extralusso con 26 punti realizzati ed un efficienza in attacco che supera il 60%. Ma non si possono non citare i muri di D’Heer e Larizza, la regia ispirata di un Alberini preciso e fantasioso, le difese di Toscani che hanno annullato il top scorer del campionato Feral e la concretezza di Bergmann e Marttila, coppia di posto 4 che si completa a meraviglia. Si inizia molto bene con Klets che bombarda e un ace di Alberini: 2-0. La partita è scopiettante con tante difese mirabolanti e scambi giocati con intelligenza: 6-3. Klets è on fire: 7-3. Il muro Tinet è imponente e Klets e Larizza erigono una muraglia: 13-6. Toscani si esalta e difende lo spauracchio Feral a ripetizione: 20-12. Marttila batte benissimo e difende e Klets concretizza facendo volare Prata: 22-12. Il russo è un ira di Dio e conclude il parziale con 9 punti personali e l’88% in attacco. Bergmann mette a terra il 24-15 mandando i suoi a set point. La chiude un beffarco primo tempo di Larizza: 25-16.

Battocchio inizia il secondo parziale affidandosi in regia all’esperienza dell’ex azzurro Manuel Coscione che sostituisce Argilagos dal quale lo dividono ben 27 primavere. Prata inizia con un paio di errori in attacco e Cuneo mette il naso avanti: 2-6 sul turno di battuta dell’iraniano Poryia. Coscione velocizza la palla in 4 su Champlin, ma Prata si tiene in scia con l’ace di D’Heer: 9-10. Ace di Alberini e parità a quota 11. Klets stoppa Poryia e Prata mette la freccia: 13-12. La Tinet sgasa e l’ace do Bergmann certifica il 15-12. Sul turno di servizio di Porya c’è un parziale piemontese di 3-0 e nuova parità. Klets è infermabile: 19-16. Rientra Cuneo col muro. Quello di Mosca da il 20-20. Klets fa ripartire i suoi con un bel lungolinea. Equilibrio che si rompe con l’ace di Bergmann che porta la Tinet a set point, subito annullata da Feral. La situazione si ribalta: 24-25. Si continua accanitamente fino a quando Klets la chiude conuna bomba in battuta: 28-26.

Parte nuovamente forte la Tinet: 6-3. Klets è in stato di grazia: 11-7. Alberini cavalca la fascia centrale della rete con primi tempi e pipe: 15-10. Battocchio inserisce Strelhau per un Feral che nel parziale ha un po’ di difficoltà in attacco. Il transalpino entra bene, ma la Tinet mantiene il vantaggio: 20-16. Entra capitan Katalan per alzare il muro e aiuta il suo compare D’Heer a mettere a terra quello del 22-18. Il belga blocca anche Strelhau: 23-18. Azione lunghissima chiusa da Klets: 24-18 e sei match point per Prata. La chiude Klets 25-19. Non poteva essere altrimenti. L’ariete siberiano è stato insuperabile in tutti i fondamentali chiave nel gioco di un opposto e i compagni si sono esaltati in difesa, sapendo di poter contare su un terminale quasi infermabile in attacco. Ovviamente per lui c’è stato il premio di MVP del match. Per Prata una grande iniezione di fiducia in vista di un altro scontro diretto, quello con Padova del 16 novembre.

I protagonisti

Manuel Coscione ( Acqua Sant’Anna Cuneo)- « Abbiamo perso una gara lottando poco ed è il nostro grande rammarico. Per il tipo di campionato che vogliamo fare non possiamo permettercelo, per di più contro una diretta concorrente. Bravi loro a metterci in difficoltà con la battuta, mentre noi non siamo riusciti a trovare contromisure, nonostante in allenamento lavoriamo tanto sotto questo aspetto. Non possiamo fare una prestazione come quella di questa sera».

Il tabellino

TINET PRATA DI PORDENONE – ACQUA SANT’ANNA CUNEO 3-0 (25-16, 28-26, 25-19) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Bergmann 13, Larizza 7, Klets 26, Marttila 3, D’Heer 6, Guadagnini (L), Katalan 0, Marsili 0, Toscani (L). N.E. Frassanella Midolo, Pol, Terpin, Umek. All. Di Tommaso.

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 0, Hossein Khanzadeh 14, Codarin 6, Feral 7, Champlin 9, Mosca 5, Cavaccini (L), Coscione 0, Loubeyre (L), Strehlau 1, Giraudo 0. N.E. Sala, Volpe, Barberio. All. Battocchio.

ARBITRI: Brunelli, Simbari.

Durata set: 27′, 33′, 29′; tot: 89′.

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena

Vittoria pesante da tre punti per la Valsa Modena su campo della Vero Volley Monza. La sfida si conclude 0-3 (21-25, 14-25, 22-25) per la squadra di Tubertini che lascia i brianzoli di Eccheli soli all’ultimo posto della classifica. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Bonacchi al palleggio, Frascio opposto, Velichkov-Khotsevitch martelli, Petkov-Beretta centrali con Morazzini libero. Avvio equilibrato, Porro subito protagonista e parità sul 7-7. Monza prova il primo allungo, ace di Khotsevitch per il 12-10 e timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, Porro nuovamente a segno dopo un’azione combattuta e 15-16 con timeout Eccheli. Si prosegue punto a punto, attacco vincente di Mujanovic e 19-20. I gialloblù piazzano l’allungo decisivo, ace di Tizi-Oualou per il 21-25 e 0-1. Inizio positivo di secondo set per Modena, Porro non sbaglia e 0-4 dopo i primi scambi. Di Martino e compagni aumentano ulteriormente il proprio vantaggio, primo tempo del centrale e 3-9. I canarini insistono, muro di Jaeschke su Mapelli e 8-18. Modena mantiene alto il livello di concentrazione e senza problemi conquista il parziale, mani out di Jaeschke per il 14-25 e 0-2. Monza reagisce ad inizio terzo set, Frascio a segno e 10-8 con timeout Tubertini. Modena risponde presente e torna avanti, ace di Mati e 11-12. L’ace di Mujanovic regala un ulteriore allungo, 12-16 e timeout Eccheli. Modena in controllo, 18-22 con l’attacco vincente di Porro. Lo stesso schiacciatore gialloblù conclude parziale (22-25) e match (3-0): prima vittoria in trasferta per Modena, che tornerà in campo mercoledì 11 novembre (ore 20.30) in trasferta in Bosnia per l’andata dei 32esimi di Coppa Cev contro OK Napredak Odzak.

I protagonisti

Leonardo Bonacchi, (Vero Volley Monza)- « Si è vista l’esperienza dei nostri avversari, hanno cominciato a spingere dal secondo set, mentre noi siamo calati. Dobbiamo restare positivi e non buttarci giù di morale. Essendo una squadra molto giovane e con poca esperienza, la grinta e la determinazione sono fondamentali, soprattutto nelle partite più importanti. Dobbiamo prepararle bene mentalmente e scendere in campo senza mai arrenderci ».

Il tabellino

VERO VOLLEY MONZA – VALSA GROUP MODENA 0-3 (21-25, 14-25, 22-25) –

VERO VOLLEY MONZA: Bonacchi 0, Velichkov 6, Petkov 6, Frascio 8, Khotsevitch 6, Beretta 4, Morazzini (L), Mapelli 3, Massari 1, Fall 1, Pesaresi 0, Perin 1. N.E. Valgiovio, Ceban. All. Eccheli.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 5, Porro 12, Mati 6, Mujanovic 11, Jaeschke 9, Di Martino 8, Menchetti (L), Bento 1, Perry (L), Meijs 0. N.E. Garello, Barbanti, Tauletta. All. Tubertini.

ARBITRI: Goitre, Verrascina.

Durata set: 29′, 24′, 28′; tot: 81′

MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1903

I RISULTATI

Itas Trentino-Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-22, 17-25, 25-23, 16-25, 8-15);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona 3-0 (25-22, 25-23, 26-24);

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 19-25, 14-25);

Vero Volley Monza-Valsa Group Modena 0-3 (21-25, 14-25, 22-25);

Cisterna Volley-Pallavolo Padova 1-3 (20-25, 20-25, 25-20, 22-25);

Tinet Prata di Pordenone-Acqua Sant’Anna Cuneo 3-0 (25-16, 28-26, 25-19)

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 16, Cucine Lube Civitanova 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Itas Trentino 12, Tinet Prata di Pordenone 6, Allianz Milano 6, Valsa Group Modena 6, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3, Pallavolo Padova 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 3, Vero Volley Monza 2.

Un incontro in più: Sir Susa Scai Perugia.

Un incontro in meno: Tinet Prata di Pordenone.

IL PROSSIMO TURNO

Recupero 4ª Giornata di Regular Season SuperLega Credem Banca

Lunedì 16 novembre 2026, ore 20.30

Pallavolo Padova – Tinet Prata di Pordenone (Rai Play – VBTV)

Venerdì 20 novembre 2026, ore 20.45

Acqua Sant’Anna Cuneo – Rana Verona (Rai Sport – VBTV)

Domenica 22 novembre 2026, ore 17.00

Allianz Milano – Itas Trentino (DAZN – VBTV)

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza (VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone (VBTV)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia (Rai Sport e VBTV)

Domenica 22 novembre 2026, ore 19.00

Valsa Group Modena – Cisterna Volley (Diretta DAZN e VBTV)