Sinner moscio, Djokovic, il doppio di pippe: Bertolucci e Panatta senza freni

“Ho visto i primi due set, il terzo non l’ho guardato perché sapevo già… Preferisco guardare i cartoni animati. Rublev si batte da solo. Sinner non mi sembrava come le altre volte, era un po’ più moscio. Però gli basta essere moscio per superare uno come Rublev”. L’analisi è quella di una leggenda del nostro tennis, Adriano Panatta , che al podcast La Telefonata in compagnia di Paolo Bertolucci è tornato sul quarto di finale di Jannik agli Australian Open e non solo. Una divertente chiacchierata tra amici, tra tennis e… puntarelle. “Le puntarelle le uniche cose che abbiamo a Roma? - ha detto Panatta all’ex compagno di doppio - Invito tutti i romani a insultare Bertolucci. E poi, potresti per favore dire meno ‘eccetera’? Sei insopportabile”. Tornando al match di martedì, l’ex numero 4 del mondo ha poi dichiarato: “Jannik ha servito abbastanza bene, l’altro ha rallentato. Tutto regolare, lui ormai è oltre questi giocatori che vanno dal numero 5 al numero 10. Secondo me dovrebbero fare i tornei a quattro. Sinner è di un’altra categoria. L’obiettivo di Djokovic è solo quello, il Grande Slam”.

Bertolucci ha puntato il dito sull’orario di inizio dell’incontro: “Jannik ha gestito bene l’ingresso di stupidotti che fanno orari allucinanti. Questi idioti hanno iniziato in ritardo a causa del doppio delle leggende. Poi, tra l’altro, se non giochiamo io e te non puoi chiamarlo ‘doppio delle leggende’, ma 'doppio delle pippe' - ha continuato un divertito Bertolucci - Comunque l’orario alla fine è venuto bene per la nostra pausa pranzo. Djokovic? Credo che lui pur di non perdere in semifinale contro Sinner potrebbe anche decidere di buttarsi dal decimo piano. Farà veramente di tutto, per lui diventa la partita più importante dell’anno. Dopo quello che è successo in Coppa Davis ci sarà veramente bisogno di un Sinner al 100%. Se Djokovic perde contro Sinner, è pronto per alzare bandiera bianca. Gli salta subito il Grande Slam. Questo potrebbe essere l’ultimo anno per centrarlo”.