Nadal non la prende bene: la risposta a Tsitsipas, "Ha detto una cosa stupida"

BARCELLONA (SPAGNA) - Da Brisbane a Barcellona: Rafa Nadal ha dovuto attendere 103 giorni prima di tornare in campo. L'ex numero uno al mondo, scivolato alla 644ª posizione in classifica, ha battuto al primo turno del torneo ATP 500 sulla terra rossa catalana l'italiano Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2 6-3 e ora affronterà l'australiano Alex De Minaur. Quattro i precedenti tra i due, con il mancino di Manacor che ha avuto la meglio a Wimbledon (2018), all'Australian Open (2019) e in semifinale all'ATP Cup (2020) ma che ha perso l'ultimo faccia a faccia lo scorso anno alla United Cup. Dopo il successo contro l'azzurro, lo spagnolo si è presentato davanti ai microfoni per rispondere alle domande dei giornalisti che hanno riempito la sala stampa. "Sono molto contento, giocare è sempre motivo di allegria. Poi ci sono altri fattori, come giocare in un campo come questo, in casa, in un club che mi ha preso come giocatore moltissimi anni fa. Per questo ha un significato speciale questo torneo che ho vinto tante volte (12 ndr), credo che sia il torneo che ho vinto più volte, dopo il Roland Garros (14 ndr)".