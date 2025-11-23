Italia-Spagna, diretta Coppa Davis: la finale di Bologna in tempo reale

L’orgoglio di Berrettini , il cuore di Cobolli . Pur se orfana dei suoi due top ten, l’Italia di Volandri torna in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo trascinata dal Martello e dal suo numero 3. Un ritorno scortato dall’incontenibile pubblico di Bologna, che agli Azzurri ha riservato lo stesso calore con cui Torino ha accompagnato Sinner verso il trionfo alle Finals contro il rivale spagnolo. Il mondiale mette ora di nuovo contro Italia e Spagna , con in palio la quarta insalatiera per la Nazionale (la settima per le Furie Rosse). Benvenuti alla diretta della finale di Coppa Davis 2025!

15:32

Berrettini ai vantaggi: torna avanti l'Italia

Terzo punto consecutivo per Carreno Busta che guadagna il primo 15. Berrettini si affida al servizio e ribalta lo svantaggio. Lo spagno va a segno in contropiede e sul 30-30 arriva il terzo ace del Martello che sbaglia però ancora una volta col rovescio rimandando il game ai vantaggi, dove a spuntarla è l'azzurro che riesce a difendere la battuta.

15:26

Pareggia la Spagna

Lo spagnolo guadagna il primo 15 ma l'azzurro pareggia i conti. Il n. 89 sbaglia con il dritto, ma rimedia insistendo sul rovescio del Martello che non supera la rete. Segue la prima vincente di Carreno Busta che difende poi la battuta finalizzando lo scambio.

15:21

Ottimo inizio di Berrettini: 1-0 Italia

L'azzurro inizia con un ace una prima vincente. Segue uno scambio ben condotto dal Martello che cambia ritmo e si porta sul 40-0. Poi, il rovescio fuori misura e l'uscita lenta dal servizio che consentono allo spagnolo di entrare nel game. Berrettini risolve allora il gioco con il secondo ace del match.

15:18

Si comincia!

È iniziata la finale Italia-Spagna: Berrettini al servizio.

15:14

Via al riscaldamento

Berrettini e Carreno Busta iniziano il riscaldamento. A breve l'inizio del primo incontro della finale di Coppa Davis 2025.

15:13

Berrettini-Carreno Busta: i precedenti

Berrettini e Carreno Busta si affrontano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta un successo per parte: entrambi della stagione 2022.

2022, Canada Open (Montreal), primo turno, Carreno Busta b. Berrettini 6-3, 6-2 (lo spagnolo avrebbe poi trionfato in finale contro Hurkacz per 3-6, 6-3, 6-3)

Busta b. Berrettini 6-3, 6-2 (lo spagnolo avrebbe poi trionfato in finale contro per 3-6, 6-3, 6-3) 2022, Australian Open, sedicesimi, Berrettini b. Carreno Busta 7-5, 7-6, 6-4

15:07

Al via gli inni nazionali

All'arena di Bologna si cantano gli inni di Italia e Spagna. Il pubblico di casa non si è risparmiato nelle ovazioni che hanno accompagnato l'ingresso in campo degli Azzurri, ma tantissimi sono anche i tifosi spagnoli accorsi in Italia per la finale.

15:04

Squadre in campo!

Italia e Spagna fanno il loro ingresso alla SuperTennis Arena di Bologna. Manca poco all'inizio della finale!

15:00

Granollers: il jolly della Spagna

Numero 6 al mondo di doppio, Granollers fa il suo ingresso all’arena di Bologna con in tasca i trionfi stagionali al Roland Garros e Us Open. Il 6 maggio 2024, il doppista classe 1986 ha inoltre raggiunto la vetta del ranking mondiale di specialità all’età di 38 anni. Nel suo curriculum di doppio, anche le Finals del 2012, anno in cui ha inoltre raggiunto il miglior piazzamento nel singolare con la 19ª posizione in graduatoria. Degni nota anche i 4 titoli nella bacheca del singolare, che riporta il 500 di Valencia (2011) e i 250 di Houston (2008), Gstaad (2009) e Kitzbuhel (2013).

14:55

Il palmarès di Vavassori

Tre finali e due trionfi. È il bottino Major di Vavassori, che dopo il ko di Melbourne in tandem con Bolelli, ha conquistato le scene di Roland Garros e Us Open affiancato dalla Golden Slam Sara Errani. La bacheca del doppista azzurro riporta 14 titoli, di cui 4 nel misto.

14:50

Le bacheca di Bolelli

Classe 1985, Bolelli ha eguagliato nel 2025 il miglior ranking italiano di doppio, con la 6ª posizione già raggiunta al compagno Vavassori nell’ottobre 2024. Con 18 titoli (tra cui l’Australian Open del 2015) e le Davis del 2023 e 2024, Bolelli si è ritagliato uno spazio fra i migliori doppisti nella storia del tennis italiano, condividendo con Panatta il primato di specialità. Affiancato da Vavassori, la sua stagione è iniziata con il trionfo di Adelaide a cui sono seguiti i titoli Rotterdam, Amburgo e Washington. A bilancio, anche le finali perse di Melbourne e Halle.

14:45

La stagione di Carreno Busta

Campione del mondo nel 2019, Carreno Busta ha festeggiato il ritorno in top 100 e aggiunto in bacheca di Challenger di Tenerife, Tenerife 2, Villena e Olbia.

14:40

L’annata di Munar

È stato l’anno del best ranking per Munar, che oltre ad avere raggiunto nuovi traguardi Slam con il secondo turno del Roland Garros, il terzo di Wimbledon e il quarto dello Us Open, ha raggiunto la 36ª posizione. Nel bilancio stagionale, anche la finale di doppio di Rio de Janeiro persa in coppia con Martinez contro il tandem di casa Matos-Melo.

14:35

Italia campione e campionessa del mondo

In questo momento, l'Italia è campione del mondo sia maschile che femminile, grazie alla difesa del titolo riusciata alle Azzurre di Tathiana Garbin, che in finale hanno sconfitto gli Usa grazie ai successi di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini rispettivamente contro Emma Navarro (6-4, 6-4) e Jessica Pegula (6-4, 6-2). Per l'Italtennis c'è ora la chance di unirsi Stati Uniti e Australia, uniche nazioni a vincere entrambi i mondiali per almeno due anni consecutivi.

14:25

La consacrazione di Cobolli

Stagione da primato per Cobolli, che nel 2025 ha festeggiato il suo primo Atp in carriera con il trionfo al 250 di Bucarest, dove ha sconfitto Baez con un doppio 6-4. Poi, l’indimenticata finale contro Rublev al 500 di Amburgo, che ha visto l’azzurro imporsi in due set con il finale 6-2, 6-4. Precedente ai due titoli invece, la finale persa a Washington contro Korda, che ribaltò lo score di 4-6, 6-2, 6-0. I traguardi stagionali dell'attuale n.22 Atp hanno inoltre aperto le porte al best ranking in 17ª posizione, raggiunta il 28 luglio 2025.

14:15

Il 2025 di Berrettini

Non una Davis qualunque per Berrettini, che con la maglia della Nazionale ha ritrovato il sorriso dopo un 2025 compromesso dagli infortuni. Se nel 2024 il Martello era rientrato nella top 50, la scalata del ranking ha poi subito un arretramento dopo il ritiro agli Internazionali durante secondo set dei sedicesimi contro Ruud. Da quel momento, l’azzurro n. 56 ha accusato il contraccolpo psicologico, arrendendosi al primo turno di Wimbledon (sconfitto dall’attuale n.63 Majchrzak) e all’esordio al 250 di Hangzhou. I traguardi stagionali più alti restano i quarti di Doha, Dubai, Indian Wells, Miami e per ultimi Vienna e Metz.

14:06

Si parte con Berrettini-Carreno Busta

Come previsto, sarà Berrettini a disputare il primo incontro con Carreno Busta (n. 89) alle ore 15. A seguire, Cobolli contro Munar (n. 36). In caso di doppio, spazio ai tandem Bolelli-Vavassori e Granollers-Martinez.

14:05

Le 6 Davis della Spagna

Questi invece i mondiali vinti dalla Spagna, che ha trionfato l’ultima volta contro il Canada (2-0) nel 2019, anno in cui fu introdotto il nuovo formato del torneo per nazioni:

2000: 3-1 Australia

2004: 3-2 Usa

2008: 3-1 Argentina

2009: 5-0 Repubblica Ceca

2011: 3-1 Argentina

2019: 2-0 Canada

13:55

Tutti i trionfi azzurri in Coppa Davis

Oltre a difendere il titolo per il secondo anno consecutivo, l’Italia punta al quarto trionfo mondiale dopo la storica conquista del 1976, quando l’Italia di Panatta e Bertolucci sconfisse il Cile per 4-1. Poi, il ritorno sulla vetta del mondo dopo 47 anni, con Arnaldi e Sinner a battere l’Australia di Popyrin e De Minaur. Nel 2024 invece, a difendere il titolo furono Berrettini e il numero 1 d’Italia, che ebbero la meglio sugli olandesi Van de Zandschulp e Griekspoor.

13:45

I successi della Spagna

Già reduce dai successi su Svizzera (3-1) e Danimarca (3-2), la Spagna ha raggiunto la finale al terzo match Repubblica Ceca e Germania. Ai quarti, Munar ha rimediato al ko di Carreno Busta contro Mensik (5-7, 4-6), superando Lehecka (6-3, 6-4). Poi, la vittoria in 2 set di Granollers e Martinez sui numeri 17 e 19 cechi (7-6, 7-6). In semifinale, così anche contro la Germania di Zverev, con il numero 3 al mondo che ha pareggiato i conti battendo Munar (7-6, 7-6) dopo il successo di Carreno Busta su Struff (6-4, 7-6). Il tandem spagnolo ha poi riportato in finale le Furie Rosse battendo in 3 set Krawietz-Puetz (6-2, 3-6, 6-3).

13:35

Il cammino dell’Italia a Bologna

Gli Azzurri si presentano alla loro terza finale mondiale consecutiva senza avere mai perso un set. Berrettini e Cobolli hanno infatti vinto il match d’esordio contro l’Austria superando rispettivamente Rodionov per 6-3, 7-6 e Misolic per 6-1, 6-3. Poi, l’indimenticata semifinale con il Belgio, che ha visto il n.3 d’Italia uscire vincitore da una battaglia di oltre 3 ore contro Bergs, risolta al terzo set dopo 7 match point cancellati e un tie-break concluso per 17-15. Un successo che è seguito al 6-3, 6-4 a favore di Berrettini contro Collignon.

13:25

Il forfait di Alcaraz

Come già l’Italia, anche la Spagna si presenta in finale senza il suo numero 1. Reduce dal ko all’ultimo atto delle Finals, Alcaraz è stato infatti costretto a lasciare la nazionale a causa di un edema al muscolo posteriore della coscia rimediato durante l’ultimo duello con il rivale azzurro. Lo spagnolo termina così definitivamente la stagione chiudendo con un bilancio da primato di 8 titoli, tra cui Roland Garros, Us Open e i 1000 di Monte Carlo, Roma Cincinnati.

13:15

Italia-Spagna: gli schieramenti

Circa un'ora prima l'inizio della finale, i capitani annunceranno gli schieramenti ufficiali, che con ogni probabilità vedrà Berrettini contendere a Carreno Busta il primo incontro, seguito da Cobolli contro Munar.

13:10

Le line-up di Italia e Spagna

Queste formazioni di Volandri e Ferrer, con la Spagna rimasta orfana del numero 1 al mondo, costretto al forfait causa infortunio alla coscia rimediato durante le Finals di Torino:

ITALIA

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Capitano: Filippo Volandri

SPAGNA

Jaume Munar Clar

Pablo Carreno Busta

Marcel Granollers

Pedro Martinez

Capitano: David Ferrer

13:00

Italia-Spagna: i precedenti

Italia e Spagna si ritrovano in finale di Coppa Davis per la quarta volta, con le tre precedenti valide per la Zona Europea. L'ultimo incontro rimanda al 2006, quando le Furie Rosse si imposero per 4-1. A quel tempo il mondiale si giocava al meglio dei 5 match, a loro volta disputati al meglio dei 5 set. Sui due lati del campo c'erano Volandri e Ferrer, oggi capitani delle rispettive nazionali, oltre che Seppi, Nadal e Robredo. Il bilancio complessivo vede l'Italia in vantaggio per 7-6. Questi tutti i precedenti:

2006, sedicesimi, Spagna b. Italia 4-1

b. Italia 4-1 2005, sedicesimi, Spagna b. Italia 3-2

b. Italia 3-2 2000, sedicesimi, Spagna b. Italia 4-1

b. Italia 4-1 1997, quarti, Italia b. Spagna 4-1

b. Spagna 4-1 1994, sedicesimi, Spagna b. Italia 4-1

b. Italia 4-1 1992, sedicesimi, Italia b. Spagna 4-1

b. Spagna 4-1 1977, finale Zona Europea, Italia b. Spagna 3-2

b. Spagna 3-2 1973, semifinale, Italia b. Spagna 3-2

b. Spagna 3-2 1968, finale Zona Europea, Spagna b.Italia 3-2

b.Italia 3-2 1963, sedicesimi, Spagna b.Italia 4-1

b.Italia 4-1 1959, finale Zona Europea, Italia b. Spagna 4-1

b. Spagna 4-1 1954, sedicesimi, Italia b. Spagna, 5-0

b. Spagna, 5-0 1932, sedicesimi, Italia b. Spagna 4-1

SuperTennis Arena, Bologna.