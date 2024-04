Fedez shock, in lacrime a Belve: “Da gay alle amanti, con Chiara crisi perché…”

Belve torna in onda con un nuovo appuntamento martedì 9 aprile in prima serata su Rai 2. Dopo una prima puntata scoppiettante dove a tener banco sono state le rivelazioni di Carla Bruni e Loredana Bertè, Francesca Fagnani prova ad eguagliare e superare gli ascolti intervistando tra gli altri anche Fedez , reduce dalla separazione con Chiara Ferragni e dalla chiusura del podcast Muschio Selvaggio .

Belve, seconda puntata: cosa ha detto Fedez in lacrime

C'è grande attesa per l'intervista a Fedez, registrata qualche giorno fa e della quale è già usicta qualche anticipazione. Il cantante si è lasciato andare alla commozione e alle lacrime parlando della moglie Chiara Ferragni e dei figli Leone e Vittoria. In un breve video-anticipazione dell'intervista, condiviso sui canali ufficiali social di Rai 2, si vede il rapper rispondere ad una domanda della Fagnani sui motivi della crisi coniugale: "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì!". I Ferragnez stanno infatti attraversando un periodo non facile: la coppia sta vivendo il momento più nero del loro matrimonio, mentre l'influencer è stata travolta dallo scandalo del pandoro-gate e non solo. Tra gli altri ospiti di puntata anche Alessandro Borghi, reduce dal successo di Supersex (serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi) che ha parlato del rapporto con la sessualità; e Francesca Cipriani, ex concorrente del Grande Fratello Vip e opinionista nei programmi di Barbara D'Urso a Mediaset, che è tornata a parlare di Belen Rodriguez. La showgirl ha sposato il compagno Alessandro Rossi e prosegue la sua vita social insieme al marito.

Fedez a Belve: tutte le anticipazioni

La Fagnani incalza Fedez e chiede: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?" e la temperatura - si legge nelle anticipazioni della puntata - sale. Poi il racconto continua con la giornalista che chiede: "Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?" e Fedez, dopo un'iniziale ritrosia, si lascia andare a commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione. E sempre sulla fine del rapporto con Chiara, quando Fagnani gli chiede: "Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…", il rapper inizia rispondendo: "Ecco mi fai subito smettere di piangere". Ma poi affronta l'argomento e fa una considerazione sarcastica e provocatoria: "Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa.. così di punto in bianco?".