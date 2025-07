Tra nani e mafia, Yamal caso nazionale in Spagna: possibile sanzione, Barcellona in allarme

L’estate di Lamine Yamal , talento del Barcellona e della nazionale spagnola, è stata tutto fuorché tranquilla. Il giovane calciatore è finito al centro di una bufera mediatica e istituzionale dopo la sontuosa festa per il suo diciottesimo compleanno , organizzata in una villa privata e divenuta rapidamente oggetto di critiche per il suo contenuto ritenuto inappropriato. L’evento, che avrebbe dovuto celebrare uno dei momenti più significativi nella vita di un adolescente, si è trasformato in un caso nazionale, attirando l'attenzione dei media, delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità e persino del governo spagnolo. A suscitare particolare indignazione è stata la presenza di persone con nanismo e la presunta selezione di modelle in base a criteri fisici specifici.

Una festa sfarzosa e controversa

L’evento, ispirato a un tema in stile mafioso, come si può notare da alcune delle foto rese pubbliche sui social, ha riunito circa 200 invitati, tra cui alcuni compagni di squadra del Barcellona come Robert Lewandowski, Alejandro Balde e Gavi. Yamal si è presentato vestito con un elegante abito bianco, rosa rossa sul bavero, occhiali da sole e bastone, sfoggiando anche una collana del valore di circa 300.000 sterline, dono del rapper dominicano El Alfa.

Nonostante il divieto per gli ospiti di portare con sé telefoni cellulari per garantire la riservatezza dell’evento, alcune immagini e video sono comunque trapelati, alimentando l’interesse e le critiche dell’opinione pubblica. Tra i contenuti più discussi, una clip diffusa dallo stesso Yamal sui social con la scritta “Solo 1 minuto, divertiti”, in cui si intravedevano parti della festa.

Le accuse: "Nani sfruttati e modelle selezionate"

Il caso è esploso quando sono emerse notizie secondo cui alla festa sarebbero stati invitati - e presumibilmente pagati - cinque uomini con acondroplasia (una forma di nanismo), immortalati all’ingresso dell’evento. Poco dopo, una modella spagnola, Claudia Calvo, ha dichiarato pubblicamente a Tardear TV di essere stata contattata dagli organizzatori per partecipare alla festa insieme ad altre 11 ragazze, tutte bionde e con “dimensioni specifiche del seno”.

Secondo Calvo, le modelle avrebbero potuto "ricevere tra i 10.000 e i 20.000 euro per la loro presenza", ma le condizioni erano vaghe: "Disponibilità per 24 ore, location segreta e unicamente l’indicazione che l'obiettivo fosse 'divertirsi' durante la celebrazione". Calvo, nota per essere stata Miss Teenager Spagna 2021 e Miss Teenager Europa 2022, ha dichiarato di aver rifiutato l’offerta dopo aver visto le richieste specifiche e poco chiare degli organizzatori. Aggiungendo anche: "Ho gli screen della chat con tutti i messaggi".