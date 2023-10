Zakaria, che partenza: è tra i segreti del Monaco che sogna la Ligue 1

In uno dei paesi più piccoli del continente vive la realtà attualmente più potente di Francia . E non certo a livello economico, nonostante il club del Principato di Monaco possa vantare un azionista di maggioranza abbiente come Dimitri Rybolovlev , magnate russo di larghe vedute. I 14 punti in classifica ottenuti finora dalla squadra di Adolf Hütter , che la rendono prima in classifica insieme al sorprendente Brest , sono il frutto di una rinascita avvenuta dopo una crescita graduale ma esponenziale negli ultimi anni. Una crescita realizzata senza spese faraoniche come accaduto a Parigi , ma concretizzatasi grazie a una serie di acquisti funzionali e di seconda fascia che oggi si stanno rivelando tremendamente efficaci.

Monaco, l'importanza di Balogun e Zakaria

Su tutti Folarin Balogun e Denis Zakaria, arrivati quest'estate rispettivamente per il pagamento di 30 e 20 milioni all'Arsenal e alla Juventus. Un centravanti veloce e concreto e un centrocampista solido ma anche di governo, che si sposa perfettamente con Youssouf Fofana in mediana, con il quale forma una ferma diga davanti alla difesa in grado di far ripartire l'azione con rapidità. Poi, sulle fasce due pistoni come Caio Henrique, che da laterale sinistro spicca per ora come il principale assistman del campionato con quattro passaggi decisivi registrati, e Takumi Minamino, il quale dopo un anno di apprendistato si è rivelato finalmente decisivo come stantuffo sull'out destro. Il tutto con il capitano Wissam Ben Yedder a fare da collante sia nello spogliatoio sia in campo, dove non solo è un goleador affidabile ma anche il tramite di parecchie azioni offensive.