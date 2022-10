Lo United vince, ma Ronaldo non incide. Arsenal show, 5 gol e vetta

LONDRA (Inghilterra) - La domenica pomeriggio della 14ª giornata di Premier League si apre con la vittoria dell'Arsenal di Arteta, che batte 5-0 il Nottingham Forest e torna in vetta alla classifica a quota 31 punti, piazzando il controsorpasso sul Manchester City di Pep Guardiola. All'Emirates Stadium i Gunners partono subito fortissimo e si portano in vantaggio già al 5': Martinelli allarga per Saka e si fionda in area di rigore, dove raccoglie di testa l'assist con il contagiri dell'esterno offensivo inglese e batte Henderson sul primo palo con un'incornata di pura prepotenza. In pochi istanti l'esultanza dell'attaccante brasiliano diventa un momento di commovente raccoglimento: Martinelli mostra al pubblico londinese la maglietta dell'Arsenal dell'ex compagno di squadra Pablo Mari (LEGGI TUTTO). Nella ripresa i Gunners schiacciano con un'autentica prova di forza la formazione di Cooper: doppietta in 3 minuti di Reiss Nelson - subentrato a Saka al 27' della prima metà di gara per l'infortunio - tra il 49' e il 52', seguita dal poker firmato da Thomas Partey al 57'. Al 78', Odegaard, tra i migliori in campo della squadra di Arteta, si aggiunge alla festa siglando il 5-0 finale sul secondo assist di giornata di un ispiratissimo Gabriel Jesus. Continua la cavalcata dell'Arsenal, dunque, che tra Premier League e Europa League non perde una partita dallo scorso 4 settembre (a Old Trafford, 3-1 contro il Manchester United). Il Nottingham Forest rimane invece il fanalino di coda del campionato con 9 punti, complice il clamoroso successo del Leeds sul Liverpool ad Anfield. La formazione di Cooper è comunque a 3 punti dalla prima posizione utile per conquistare la salvezza, che al momento è occupata dal Southampton, fermo a quota 12 dopo la sconfitta per 1-0 contro il Crystal Palace di Vieira.