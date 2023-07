Mbappé, Florentino si smarca dalla faida Psg: qual è il progetto del Real

Prima il no al rinnovo di Kylian, poi il commento duro di Al Khelaifi: "O rinnova o verrà ceduto subito". Frasi a cui il francese ha risposto in maniera dura scatenando l'ira anche dei compagni... "Credo che giocare nel Psg non aiuti molto perché è una squadra che divide". Una situazione che sta prendendo una direzione opposta tra quello che pensa la società e il volere del giocatore. E se il detto è 'tra i due litiganti il terzo gode' ecco che il Real Madrid resta alla finestra per cercare di capire la situazione, oltre al Liverpool.

Real Madrid, l'idea su Mbappé

Al momento il Real Madrid, salvo clamorosi colpi di scena, è totalmente spettatore della situazione tra il Psg e Mbappé, nonostante l'interesse sul giocatore e i vari apprezzamenti reciproci ci siano da tempo. Dalla Spagna sono abbastanza sicuri nel dire che l'operazione alle cifre attuali (si parla di 200 milioni più il relativo ingaggio al calciatore) sia assolutamente fuori portata e lontano dalle idee di Florentino Perez. Al momento, secondo quanto riportato da Marca, non ci sarebbero contatti tra le parti con i blancos che aspettano di capire meglio tutto quello che ruota tra il club parigino e il suo giocatore. Le merengues potrebbero anche aspettare il 1 gennaio per far firmare gratis Mbappé, visto la scadenza del contratto nel 2024. L'attesa, in ogni caso, agevola sempre di più i blancos visto che il prezzo di Kylian cala sempre di più. I giorni passano e il Real Madrid si limita ad aspettare e guardare la situazione con una certa distanza e tranquillità.