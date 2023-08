Kepa al Real Madrid dopo l'infortunio di Courtois: comunicato e dettagli

Il Real Madrid corre ai ripari. Nel corso degli ultimi allenamenti prima dell'inizio della Liga, i Blancos hanno infatti dovuto fare i conti con il grave infortunio rimediato da Thibaut Courtois. Nell'esordio in campionato contro l'Athletic Bilbao in campo è sceso Lunin, ma il club di Florentino Perez è andato immediatamente sul mercato per sostituire al meglio il portiere belga.