Zapata-Roma, Gasperini dice no: trattativa bloccata con l'Atalanta

Il futuro di Duvan Zapata resta in bilico. Il centravanti dell' Atalanta è un obiettivo della Roma di Mourinho che da ormai diverso tempo cerca un centravanti per sostituire l'infortunato Abraham , nonostante la doppietta di Belotti nella prima di campionato contro la Salernitana . Duvan aveva dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso e le trattative tra il club dei Friedkin e i bergamaschi stavano proseguendo, ma la volontà di Gasperini al momento sembra essere abbastanza chiara.

Zapata, l'infortunio di El Bilal Touré e l'accordo con la Roma

La situazione è infatti attualmente in stand by, dato che l'allenatore dell'Atalanta non vuole privarsi dell'attaccante colombiano dopo il grave infortunio di El Bilal Touré. Nell'amichevole giocata a Cesena contro la Juventus, il classe 2001 (acquisto più caro nella storia della Dea) ha riportato una "rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro" che lo potrebbe tenere lontano dal campo per circa tre mesi. La situazione resta dunque da monitorare, considerando che Zapata ha già un accordo con la Roma.