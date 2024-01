Henderson-Juve: la proposta di Giuntoli, cosa chiede Jordan. I dettagli

Henderson vuole tornare in Europa, Juve interessata

Da alcune settimane, in ottemperanza ai desideri di rientro del 33enne di Sunderland, gli agenti hanno infittito i colloqui con alcune grandi realtà europee. Trovando nelle ultime ore terreno fertile, in particolare, con la Juventus, che ha ascoltato con attenzione richieste avanzate e scenari prospettati dall’entourage di Henderson. Che i bianconeri siano alla ricerca di un centrocampista, in contumacia degli stop forzati che hanno interessato Pogba e Fagioli nella prima parte di stagione, non è una novità. Che l’indice di liquidità negativo imponga soluzioni a basso impatto sul bilancio del club, nemmeno. E, dunque, la suggestione che porta al nazionale inglese sta prendendo piede innanzitutto in virtù di quella che si configura come l’effettiva sostenibilità economica dell’operazione agli occhi degli apicali della Continassa. Pur di lasciare un calcio e un mondo in cui, evidentemente, non si è mai calato con successo, il centrocampista d’Albione è infatti disposto a un importante sacrificio in termini di conto in banca: vuoi per la quota d’ingaggio cui sarebbe disposto a rinunciare, vuoi per il regime fiscale agevolato da cui (interrompendo la permanenza in Arabia prima dei due anni continuativi) dovrebbe recedere. La Juventus, in soldoni, sta prendendo coscienza di una strada che potrebbe portare il giocatore, con la formula del prestito, a fronte del solo pagamento di un ingaggio da meno di 2 milioni da qui al termine della stagione.

