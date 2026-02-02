Calciomercato, diretta ultimo giorno: il nuovo attaccante Juve e non solo. Gli affari in tempo reale

Si avvicina il gong della sessione invernale di calciomercato. La Juventus, dopo Boga, Holm e il giovane talento Licina, strappato al Bayern Monaco in modo analogo a quanto fatto alcuni anni fa con Kenan Yildiz, è ancora alla ricerca di un attaccante: il preferito resta Kolo Muani, ma rispunta Mateta, seguito anche dal Milan. Anche l'Inter e il Napoli studiano gli ultimi colpo, con Conte che chiede disperatamente rinforzi, mentre il Pisa riporta in Italia Samuel Iling-Junior.
14:45
Iling al Pisa
L'esterno inglese, dopo aver 'consigliato' alla Juve Norton-Cuffy, passa in prestito secco dall'Aston Villa al club toscano.
14:30
Rugani saluta
Il difensore passa dalla Juve alla Fiorentina: cifre e dettagli del trasferimento.
14:15
Ufficiale Licina
La Juve ha reso noto l'acquisto del giovane talento dal Bayern Monaco: i dettagli del contratto.
14:00
Kolo Muani-Juve, Frank esce allo scoperto
I bianconeri vogliono riportare il francese a Torino dopo i 10 gol della passata stagione: gli ultimi sviluppi sulla trattativa.
13:45
Mateta, ritorno di fiamma?
I bianconeri hanno riallacciato i discorsi con il club inglese: le ultime novità.
