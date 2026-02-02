Calciomercato, diretta ultimo giorno: il nuovo attaccante Juve e non solo. Gli affari in tempo reale

Si avvicina il gong della sessione invernale di calciomercato. La Juventus, dopo Boga, Holm e il giovane talento Licina, strappato al Bayern Monaco in modo analogo a quanto fatto alcuni anni fa con Kenan Yildiz, è ancora alla ricerca di un attaccante: il preferito resta Kolo Muani, ma rispunta Mateta, seguito anche dal Milan. Anche l'Inter e il Napoli studiano gli ultimi colpo, con Conte che chiede disperatamente rinforzi, mentre il Pisa riporta in Italia Samuel Iling-Junior.