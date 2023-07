Sommer-Inter, si allungano i tempi: tutto rimandato ai primi di agosto

MILANO - Alla fine, come prevedibile, ieri Tuchel ha schierato Yann Sommer fra i pali del Bayern Monaco nell’amichevole persa per 2-1 a Tokyo contro il Manchester City . Il portiere svizzero è rimasto in campo per 45 minuti, quanto basta per far capire come il tecnico tedesco, finché non avrà un sostituto in grado di garantire affidabilità alle spalle dell’infortunato Neuer , punterà ancora su di lui. Un problema in più per l’ Inter ? Sicuramente per Inzaghi che sperava di avere già l’erede di Onana , ma non sembrano esserci nubi all’orizzonte per quanto concerne il futuro prossimo. Al termine della tournée asiatica - difficile possano esserci accelerazioni prima, anche se da domani anche l’Inter sarà a Tokyo -, Sommer si trasferirà a Milano (dunque dopo il 3 agosto).

Inter, dopo Sommer assalto a Trubin dello Shaktar

Inter e Bayern hanno già l’accordo, anche se bisogna lavorare ancora alla cifra (fra i 4.5 milioni e i 6 della clausola) e dare il tempo al club tedesco di trovare il suddetto sostituto: Mamardashvili (Valencia), Raya (Brentford) costano troppo; De Gea, seppur libero, ha pretese d’ingaggio alte e sarebbe un vice “pesante”; mentre sullo sfondo rimangono Bounou (Siviglia) e Baumann (Hoffenheim). Una volta chiuso Sommer, l’Inter avrà poi davanti il resto del mese di agosto per convincere lo Shakthar ad abbassare le pretese per Trubin, l’altro portiere individuato da Marotta, Ausilio e Baccin per completare il reparto. Gli ucraini per ora non scendono da quota 30 milioni, i nerazzurri, avendo il sì del giocatore che ha solo altri 11 mesi di contratto con lo Shakthar, puntano a chiudere per meno della metà. Se non arriverà il via libera, Trubin diventerà un obiettivo a parametro zero per il 2024 e il club nerazzurro tamponerà con un vice differente (Audero continua a piacere).

Inter, la punta: Morata, Balogun, Scamacca e Beto

Capitolo punta. Se c’è urgenza per mettere a disposizione di Inzaghi un portiere, c’è meno fretta per l’attaccante che dovrà incastrarsi con Lautaro, Thuram e Correa. Avendo perso, come sappiamo, Lukaku, l’Inter ora non vuole sbagliare scelta e si sta prendendo il tempo per valutare al meglio pro, contro e investimento sui quattro giocatori che oggi sembrano in cima alla lista degli obiettivi. Di sicuro l’argomento verrà approfondito nel weekend, quando Ausilio - con Antonello e probabilmente il presidente Zhang - voleranno in Giappone da Inzaghi. I nomi: Morata dell’Atletico Madrid, il preferito del tecnico, Balogun dell’Arsenal, Scamacca del West Ham e Beto dell’Udinese, compagno di Samardzic, obiettivo numero uno per il centrocampo, ruolo di Kamada, svincolato e nel mirino della Lazio: potrebbe essere un'opzione nuova da tenere presente.