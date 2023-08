Lukaku, Nkunku ko mette pressione al Chelsea e aiuta la Juve

Lukaku-Juve, le esigenze del Chelsea

Il Chelsea deve dotarsi di un centravanti e quindi se Lukaku resterà ancora ai margini perché non rientra nel progetto tecnico, la prospettiva DV9 più che una scelta diventa quasi una necessità. Ieri nuovi contatti tra il Chelsea e la Juventus ma non si sono ancora registrati significativi passi in avanti ma la novità di giornata potrebbe trasformarsi in prologo per una nuova dinamica. A proposito di Vlahovic, ieri il bomber serbo dopo aver svolto l’allenamento si è diretto a Monaco di Baviera in compagnia del medico della Juventus per una visita di controllo programmata col luminare tedesco Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: sta seguendo il decorso della pubalgia che tormenta da un anno, con picchi di criticità alterni, la punta. Dunque prosegue il braccio di ferro tra Chelsea e Juventus sul fronte centravanti e la sensazione è che al momento non siano previste improvvisi sprint nonostante al belga non sia stato assegnato nemmeno un numero di maglia, a conferma del fatto che i londinesi hanno deciso di tenere comunque il pugno duro con Romelu che ha rifiutato una montagna di dollari arabi destinati non solo alle sue tasche, ma pure al conto corrente del Chelsea. Dunque ecco un altro capitolo di questa telenovela con al centro della scena i due bomber, ma la sensazione è che questa appendice possa davvero regalare novità di rilievo. Intanto il Bayern ha alzato l’offerta al Tottenham per Kane a 110 milioni di euro e il bomber non ha preso parte all’amichevole di ieri contro il Barcellona...

Vlahovic partito per Monaco tra pubalgia e mercato: Juve, cosa succede