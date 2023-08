Lukaku o no, fedeli alla Juve

TORINO - Nonostante tutto, saranno lì. Più di ventimila tifosi della Juventus si stringeranno intorno alla squadra per l’abbraccio estivo, che quest’anno sarà allo Stadium. La fede e la fedeltà sono più forti della delusione per gli ultimi dodici mesi e della depressione per le conseguenze che hanno comportato la stagione più travagliata della storia bianconera. Non c’è un bel clima fra la gente della Juventus e, d’altronde, non mancano i buoni motivi per essere di cattivo umore, eppure prevale la volontà di stare vicini alla squadra o anche solo alla maglia.