Intrigo Frendrup: la Juve c'è, una big d'Europa la supera

TORINO - Non si può parlare di un vero e proprio casting, perché in realtà la Juventus sta viaggiando a vele spiegate in campionato e - in assenza di uscite - potrebbe anche restare così come è. Però... Però la dirigenza sa che un buco a centrocampo c’è: se piccolo o grande, a stabilirlo sarà soltanto il verdetto del campo. Perché è vero che la Juventus deve affrontare solo i match di campionato e puntare ad arrivare in fondo in Coppa Italia, ma gli infortuni sono sempre dietro l’angolo (anche se i bianconeri in questa stagione hanno limitato molto i problemi di tipo muscolare) e ci sono elementi, come Rabiot, difficilmente sostituibili con elementi della rosa attuale. La possibile cessione di Iling Jr può portare in cassa risorse necessarie a puntare più in alto anticipando un colpo estivo, come Sudakov, ma in caso di uscite bloccate (se non qualche prestito come Huijsen) il lavoro di Giuntoli e Manna potrebbe essere rivolto alla prossima sessione di mercato e in questo senso va letta l’operazione Adzic.