Mercato Juve, Giuntoli e il ritorno di fiamma: il nome porta in Francia

Fabian Ruiz-Juve, Giuntoli e il ritorno di fiamma

La Juventus potrebbe contare sulla possibilità di inserire una contropartita tecnica per trovare l’intesa con l’Atalanta e sull’eventualità che il Manchester United resti fuori dalla Champions (molto probabile) per convincere il giocatore a dispetto di un ingaggio che sarebbe più basso di quello che potrebbero offrirgli i Red Devils. La corsa a Koopmeiners, in ogni caso, resta dura, anche perché non è da escludere l’ingresso in pista di altri concorrenti. Così il dg bianconero Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna non perdono di vista altri obiettivi, da Miguel Merino della Real Sociedad a Kephren Thuram del Nizza passando per Lazar Samardzic dell’Udinese e Maurits Kjaergaard del Salisburgo.