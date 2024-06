Douglas Luiz-Juve, siamo alle firme: contropartite e la novità sulla cifra

Douglas Luiz-Juve: i dettagli

Nella giornata di ieri, in particolare, Giuntoli ha infittito i colloqui con Kia Joorabchian, agente iraniano del 26enne di Rio de Janeiro, alla ricerca della formula giusta per strutturare l’accordo tra club e giocatore. Douglas Luiz a Birmingham guadagna 3,5 milioni, prima richiesta per il passaggio a Torino intorno ai 6-7: le fitte trattative hanno portato i discorsi a un punto di caduta che dovrebbe assestarsi intorno ai 5 milioni a stagione, nell’alveo di un accordo quadriennale. Ma il direttore tecnico bianconero ha proseguito i contatti anche con Monchi, ex ds della Roma, oggi proprio all’Aston Villa, per completare il quadro della maxi-trade tra le due società. I 65 milioni chiesti per il brasiliano – in uscita non certo per ragioni tecniche, bensì per necessità finanziarie al fine di non incappare in una penalizzazione al via della prossima Premier – verranno allora coperti con il cartellino di Weston McKennie, con quello di Samuel Iling-Junior e con un robusto conguaglio economico. Gli ultimi aggiornamenti indicano la cifra nei 18 milioni proposti da Giuntoli più che nei 20 richiesti da Monchi.

