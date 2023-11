Adams obiettivo del Milan: un bomber subito, serve un'alternativa a Giroud

MILANO - Il Milan, complice il momento di crisi attraversato dalla squadra, unito al costante problema degli infortuni, ha deciso di raddoppiare. A gennaio non arriverà solamente un difensore centrale come pianificato nelle scorse settimane a seguito della lunga assenza di Pierre Kalulu - con Lloyd Kelly del Bournemouth (seguito pure dalla Juve) obiettivo primario -, ma anche un centravanti. Luka Jovic finora ha fallito su tutti i fronti e il club rossonero non può permettersi il rischio che uno stop in primavera di Olivier Giroud, che alla ripresa dei giochi dovrà rimanere fermo per almeno 2 giornate di squalifica (è attesa per oggi la sentenza del giudice sportivo per il rosso diretto di Lecce), mandi in crisi l’intero impianto di gioco. E così, Furlani, Moncada e D’Ottavio hanno deciso di anticipare i tempi: un attaccante subito e poi il grande colpo in estate, quando Giroud, in scadenza e alla soglia dei 38 anni, se rinnoverà, lo farà per andare a ricoprire un ruolo di chioccia, alla Ibrahimovic. Il Milan sta dunque muovendosi su due fronti paralleli, l’acquisto per gennaio e l’investimento per l’estate. Del primo gruppo fa parte Akor Adams, 23enne nigeriano di 190 centimetri in forza al Montpellier. È lui il giocatore individuato per rinforzare il reparto offensivo a inizio 2024. È seguito dal 2022, da quando in Norvegia si è trasferito dal Sogndal al Lillestrom, con cui ha messo insieme in un anno e mezzo 48 gare con 27 reti, prima di essere acquistato ad agosto per 4.5 milioni dal Montpellier. Adams anche in Ligue1 non si è fermato e nelle prime 11 gare ha già segnato ben 7 gol, raddoppiando così il suo valore di mercato che ora si aggira fra gli 8 e i 10 milioni. Una cifra che il Milan può permettersi, visto che in estate aveva preventivato un investimento da 15 milioni più bonus, poi saltato, per Taremi.