Buongiorno rispetta il Toro: “Felice di restare”. Poi a luglio “si vedrà"

TORINO - Cairo ribadisce di non avere intenzione di vendere Buongiorno in questo mese e Alessandro non può che ripetere quanto già diceva sabato: "Sono molto orgoglioso, sono contento delle parole del presidente. In estate avevamo compiuto insieme questa scelta (il rinnovo sino al 2028, ndr), poi per il futuro vedremo che succederà. Ma ora sono contento". Ale aveva pronunciato queste frasi dopo che Cairo lo aveva già blindato pubblicamente una prima volta, nella scorsa settimana, parlando a Radio Rai.

Buongiorno a cena con l'agente per parlare del Milan

Con questo stato d’animo Buongiorno si è recato a Milano, l’altro ieri sera, per incontrare il suo agente Giuseppe Riso. Cena di lavoro l’ha definita il procuratore, pronto a mostrarsi davanti alle telecamere di Sky. Riso aveva interesse a spiegare ad Alessandro la proposta del Diavolo: per questo lo aveva pregato di recarsi a Milano. Riso gli ha illustrato l’attenzione di Pioli, la stima della dirigenza e ovviamente tutti i margini di crescita possibili e immaginabili: le ambizioni rossonere in Italia e in Europa, le prospettive dorate per Buongiorno in un top club del genere e naturalmente il salto in alto quanto agli stipendi. Oggi come oggi, Alessandro guadagna circa 900 mila euro netti. A Milano firmerebbe un contratto sino al 2029 con ingaggio più che raddoppiato sin dall’inizio, a salire tra fisso e bonus (tra 2 e 3 milioni).

Il Maiorca su Radonjic, lui apre alla Liga: il punto della trattativa col Toro