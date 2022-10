Maccabi-Juve: Paredes, chiavi del centrocampo in mano. E occhio ad Haziza

TORINO - Vincere per sfatare il tabù trasferta e tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. È questo il diktat in casa Juve in vista del match contro il Maccabi Haifa in programma martedì alle 18.45 al Sammy Ofer Stadium. I bianconeri, dopo aver superato per 3-1 la squadra di Bakhar mercoledì scorso grazie alla doppietta di Rabiot e alla rete di Vlahovic, volano in Israele per il quarto turno della fase a gironi. Vincere stasera sarebbe importantissimo per nutrire ancora qualche speranza di recuperare terreno su Psg e Benfica, appaiate in vetta alla classifica con 7 punti, quattro in più della Vecchia Signora. Sì, perché prima di battere il Maccabi, la formazione di Massimiliano Allegri aveva incassato due sconfitte: 2-1 al Parco dei Principi e stesso risultato tra le mura amiche contro i lusitani. Ora, però, non si può più sbagliare. Ecco i numeri, le curiosità e tutto quello che c'è da sapere su Maccabi Haifa-Juve.