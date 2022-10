Juve, fuori casa passo da retrocessione: i numeri spietati che inchiodano Allegri

TORINO - Quattro partite e zero vittorie. È questo l' incredibile score della Juve fuori casa in campionato . I bianconeri lontano dall'Allianz Stadium faticano parecchio e non sono ancora riusciti a trovare il bottino pieno. Il bilancio è di due pareggi e altrettanti ko: dopo lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria e l'1-1 del Franchi contro la Fiorentina, infatti, è arrivata la clamorosa sconfitta sul campo del Monza, al quale ha fatto seguito il 2-0 del Meazza contro il Milan . Quella contro i rossoneri doveva essere la prova di maturità invece è stato l'ennesimo flop di una stagione cominciata con il piede sbagliato. Soltanto nella stagione 1993-94 la Vecchia Signora non aveva vinto nessuna delle prime quattro trasferte di campionato. Era la Juve di Baggio e Trapattoni che dovette attendere addirittura il diciassettesimo turno, l'ottava trasferta, per gioire lontano dalle mura amiche - 3-0 contro l'Udinese firmato Marocchi, autogol di Pellegrini e Baggio -.

Juve, sfatare il tabù trasferta contro il Maccabi!

Se si calcola anche la Champions League, poi, diventano cinque le gare fuori casa senza vittoria. All'esordio stagionale nella competizione europea contro il Psg al Parco dei Principi, infatti, è arrivato il ko per 2-1, con Mbappé autore di una splendida doppietta - di McKennie l'inutile gol dei bianconeri nella ripresa -. Ora la squadra di Massimiliano Allegri sarà chiamata a sfatare questo tabù. Sì, perché la Juve vola in Israele per sfidare il Maccabi Haifa. Vlahovic e compagni hanno battuto la formazione di Bakhar mercoledì scorso all'Allianz Stadium per 3-1 - doppietta di Rabiot, in mezzo la rete di Vlahovic - , ora però sono chiamati a vincere lontano dalle mura amiche per interrompere il digiuno in trasferta e tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Maccabi, il sogno dell’impresa: Stadio Ofer esaurito e bolgia

Juve, senti Neri: “Impossibile abbiano solo 20’ di autonomia. C’è altro”