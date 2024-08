Champions, i sorteggi: tutte le sfide di Juve, Inter, Milan, Atalanta e Bologna

Champions League, le sfide della Juve e delle italiane

A seguire i match della Juve (qui le parole di Pessotto), dell'Inter (qui le dichiarazioni di Marotta) e delle squadre italiane:

JUVENTUS: Manchester City, Lipsia , Benfica, Brugge , Psv, Lille , Stoccarda, Aston Villa

INTER: Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga

MILAN: Liverpool, Real Madrid, Brugge, Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, S. Bratislava

ATALANTA: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shaktar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda

, Arsenal, , Celtic, , Sturm Graz, BOLOGNA: Borussia Dortmund, Liverpool, Shaktar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

In grassetto le partite fuori casa

Atalanta, le dichiarazioni di Marino

Queste le dichiarazioni del dg della Dea Umberto Marino: "Stasera si è scritta un'altra pagina importante della storia dell'Atalanta. Gicoare con squeste squadre è unico. I dirigenti del Liverpool mi hanno detto che non volevano tornare a Bergamo. Andremo in ambienti e stadi stupendi, cercheremo di imparare da questi grandi club in campo e fuori. Se siamo un po' delusi per il comportamento di alcuni ragazzi? Un po' di dispiacere umanamente c'è, ma dobbiamo guardare avanti e pensare al bene dell'Atalanta. Dobbiamo lavorare duramente perché siamo una piccola realtà che lotta con i colossi del calcio europeo".

Bologna, le dichiarazioni di Fenucci

Queste le dichiarazioni di Fenucci: "Per noi è una grande soddisfazione essere qui, dopo sessanta anni viviamo una competizione Europea. Ci aspettano quattro trasferte complicate, ci aspettavamo fosse dura e così sarà. Sulla carta le quattro partite in casa ce le possiamo giocare, poi abbiamo un allenatore che sa gestire gli impegni settimanali. Dovremo viverla con passione e provare a fare più punti possibili, onorando questa competizioni. Sarà un viaggio meraviglioso in stadi bellissimi. Vivremo tutto con grande orgoglio. Penseremo una partita alla volta e strada facendo vedremo dove arriveremo"

Champions League, il sorteggio: tutti gli abbinamenti

Finiti i sorteggi

- Sturm Graz: Lipsia, Borussia Dortmund, Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest

- Monaco: Barcellona, Inter, Benfica, Arsenal, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Aston Villa, Bologna

- S. Bratislava: Manchester City, Bayern Monaco, Milan, Atletico, Dinamo Zagabria, Celtic, Stoccarda, Girona

- Sparta Praga: Inter, Manchester City, Atletico, Leverkusen, Salisburgo, Feyenoord, Brest, Stoccarda

- Aston Villa: Bayern Monaco, Lipsia, Juve, Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

- Brest: Real Madrid, Barcellona, Leverkusen, Shaktar, Psv, Salisburgo, Sturm Graz, Sparta Praga

- Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Shaktar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

- Girona: Liverpool, Psg, Arsenal, Milan, Feyenoord, Psv, S. Bratislava, Sturm Graz

- Stoccarda: Psg, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Stella Rossa, Sparta Praga, S. Bratislava

- A salire gli abbinamenti per le squadre di quarta fascia

- Sporting: Manchester City, Lipsia, Arsenal, Brugge, Lille, Psv, Bologna, Sturm Graz

- Celtic: Lipsia, Borussia Dortmund, Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagabria, S.Bratislava, Aston Villa

- Salisburgo: Psg, Real Madrid, Atletico, Leverkusen, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Brest, Sparta Praga

- Stella Rossa: Barcellona, Inter, Benfica, Milan, Psv, Young Boys, Stoccarda, Monaco

- Dinamo Zagabria: Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Milan, Arsenal, Celtic, Salisburgo, Monaco, S.Bratislava

- Feyenoord: Bayern Monaco, Manchester City, Leverkusen, Benfica, Salisburgo, Lille, Sparta Praga, Girona

- Psv: Liverpool, Psg, Shaktar, Juventus, Sporting, Stella Rossa, Girona, Brest

- Lille: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna

- Young Boys: Inter, Barcellona, Atalanta, Shaktar, Stella Rossa, Celtic, Aston Villa, Stoccarda

- A salire gli accoppiamenti per le squadre di terza fascia

18.51 - Shaktar: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, Psv, Brest, Bologna

18.50 - Juventus: Manchester City, Lipsia, Benfica, Brugge, Psv, Lille, Stoccarda, Aston Villa

18.49 - Milan: Liverpool, Real Madrid, Brugge, Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, S. Bratislava

18.48 - Benfica: Barcellona, Bayern Monaco, Atletico, Juve, Feyenoord, Stella Rossa, Bologna, Monaco

18.47 - Arsenal: Psg, Inter, Shaktar, Atalanta, Dinamo Zagabria, Sporting, Monaco, Girona

18.46 - Bayer Leverkusen: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salisburgo, Feyenoord, Sparta Praga, Brest

18.45 - Brugge: Borussia Dortmund, Manchester City, Juve, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

18.44 - Atalanta: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shaktar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda

18.43 - Atletico Madrid: Lipsia, Psg, B.Leverkusen, Benfica, Lille, Salisburgo, S.Bratislava, Sparta Praga

- Via ora agli abbinamenti delle squadre delle altre fasce

18.42 - Psg: Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Arsenal, Psv, Salisburgo, Girona, Stoccarda

18.41 - Liverpool: Real Madrid, Lipsia, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, Psv, Bologna, Girona

18.40 - Real Madrid: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salisburgo, Lille, Stoccarda, Brest

18.39 - Barcellona: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Stella Rossa, Brest, Monaco

18.38 - Borussia Dortmund: Barcellona, Real Madrid, Shaktar, Brugge, Celtic, Dinamo Zagabria, Sturm Graz, Bologna

18.37 - Lipsia: Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

18.34 - Bayern Monaco: Psg, Barcellona, Benfica, Shaktar, Dinamo Zagabria, Feyenoord, S. Bratislava, Aston Villa.

18.32 - Inter: Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga.

18.30 - Manchester City: Inter, Psg, Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Praga, S.Bratislava.

18.30 - Inizia il sorteggio, partendo dagli abbinamenti delle squadre della Prima fascia, contro le loro otto avversarie. In grassetto le partite fuori casa.

18.10 - Sale sul palco anche Cristiano Ronaldo, premiato come miglior marcatore della competizione: "La Champions League è una competizione leggendaria e grazie per questo riconoscimento. Questa competizione è la cosa più alta che esiste nel calcio. A prescindere dai record, giocarla è una sensazione fantastica per noi calciatori. Ed è ancora più bello averla vinta, ho ricordi fantastici. E la vita non è nulla senza ricordi. Per il futuro vediamo cosa accadrà, sono felice dove sono per ora. La mia prima Champions è stata speciale, con il gol in finale a Mosca. Ma è stato bellissimo tutte le altre volte, come nel 2014 a Lisbona davanti la mia gente. La Champions è un gioco a inseguimento e una volta che la raggiungi, tutto il resto viene da solo".

18.09 - Inizia la cerimonia con la premiazione a Gianluigi Buffon, vincitore del President's Award: "La Champions League è stato il motivo per cui ho giocato così a lungo, non solo per provare a vincerla, perché mi piaceva proprio giocarla. Ora con la Nazionale ho un ruolo importante e vorrei ripagare la fiducia che hanno riposto in me e spero di fare un grande lavoro".