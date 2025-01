Juve, LIVE sorteggio Champions in diretta: date e tabellone Inter, Milan, Atalanta

Con la fine del rivoluzionario primo girone unico della storia della Champions League, è ora di comporre il tabellone per la fase ad eliminazione diretta della competizione. L'appuntamento è fissato alle 12:00 con il sorteggio effetuato dalla Uefa per i playoff ed il tabellone completo della massima competizione europea. Un momento importante soprattutto per Juventus, Milan ed Atalanta, oltre che per l'Inter che invece ha già strappato la qualificazione agli ottavi di finale.