Juventus-Monza, la diretta: segui la sfida in tempo reale

TORINO - Dopo l'incredibile ko in campionato lo scorso 18 settembre, la Juventus affronta per la seconda volta in stagione il Monza dell'ex Raffaele Palladino - oltre che dei giovani di proprietà bianconera Rovella e Ranocchia - stavolta all'Allianz Stadium, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Massimiliano Allegri arrivano alla sfida - la prima dell'era Ferrero - dopo la pesantissima batosta subita al Maradona dal Napoli capolista, mentre i brianzoli sono reduci dal fondamentale successo a Cremona.