Italia, i convocati di Gattuso: chi c'è della Juve e prima volta per Nicolussi Caviglia

Riprende la rincorsa della Nazionale al Mondiale. Gli Azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele , le stesse avversarie già battute a settembre nelle prime due gare da commissario tecnico di Gennaro Gattuso. Sabato 11 ottobre a Tallinn l’Italia farà visita all’Estonia, mentre martedì 14 ottobre ospiterà Israele allo stadio Friuli di Udine. Entrambi i match sono fissati per le 20.45 e saranno trasmessi in diretta su Rai 1. Il CT ha convocato 27 calciatori per il raduno di Coverciano in programma da lunedì 6 ottobre. Tra le novità, la prima chiamata in Nazionale per Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina) e Nicolò Cambiaghi (Bologna), mentre ritrovano la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.

L’elenco dei convocati

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

La situazione del girone

L’Italia si presenta alla doppia sfida con la chiara missione di consolidare la propria posizione nel girone e di dare continuità al percorso iniziato sotto la guida di Gennaro Gattuso. Al momento gli Azzurri occupano il secondo posto in classifica con 9 punti, gli stessi di Israele, mentre la vetta è distante sei lunghezze ed è saldamente nelle mani della Norvegia. La strada che porta alla qualificazione non è semplice e resta tutta in salita, ma il passato recente offre motivi di fiducia: contro l’Estonia il bilancio è perfetto, otto vittorie in altrettanti incontri, l’ultima delle quali è il roboante 5-0 di Bergamo. Anche con Israele i numeri sorridono, con sette successi in otto confronti e un solo pareggio, mentre l’ultimo incrocio a Debrecen ha visto gli Azzurri imporsi con il rocambolesco 5-4 finale, grazie alla doppietta di Kean e alle firme di Politano, Raspadori e Tonali.