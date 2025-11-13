Italia, i convocati di Gattuso per la sfida alla Moldova: tre gli assenti

L’attesa è finita: Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Moldova , valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Una sfida importante, che arriva in un momento delicato per la Nazionale, chiamata a dare continuità ai recenti risultati positivi. Tra le principali novità figura la prima chiamata in azzurro per il portiere Caprile , reduc da stagioni importanti in Serie A. Tuttavia, il giovane estremo difensore si accomoderà in tribuna, così come Calafiori e Barella . Scelte dettate da necessità diverse, tra gestione fisica e squalifiche, ma che non modificano l’obiettivo di Gattuso: conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Calafiori e Barella out, Caprile osserva

Nel dettaglio, Calafiori rimarrà ai box dopo aver svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni. Il centrale dell’Arsenal, rientrato acciaccato dal club londinese, ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo soltanto da lunedì e lo staff medico azzurro ha deciso di non forzare i tempi, puntando al suo rientro domenica contro la Norvegia. Diversa la situazione di Nicolò Barella, squalificato e dunque impossibilitato a scendere in campo questa sera: il centrocampista dell’Inter resta comunque nel gruppo per sostenere la squadra. In tribuna anche Caprile, convocato per la prima volta in Nazionale maggiore: un segnale importante di fiducia e prospettiva. Gattuso, intanto, sembra intenzionato a puntare su un undici collaudato, con l’obiettivo di consolidare il gioco e i risultati.

I convocati

Di seguito l'elenco dei convocati del Ct Gattuso in vista della sfida di questa sera contro la Moldavia: tre gli esclusi dalla partita.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).