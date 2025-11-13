Italia, i convocati di Gattuso per la sfida alla Moldova: tre gli assenti

L’attesa è finita: Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Moldova, valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Una sfida importante, che arriva in un momento delicato per la Nazionale, chiamata a dare continuità ai recenti risultati positivi. Tra le principali novità figura la prima chiamata in azzurro per il portiere Caprile, reduc da stagioni importanti in Serie A. Tuttavia, il giovane estremo difensore si accomoderà in tribuna, così come Calafiori e Barella. Scelte dettate da necessità diverse, tra gestione fisica e squalifiche, ma che non modificano l’obiettivo di Gattuso: conquistare tre punti fondamentali per la classifica.
Calafiori e Barella out, Caprile osserva
Nel dettaglio, Calafiori rimarrà ai box dopo aver svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni. Il centrale dell’Arsenal, rientrato acciaccato dal club londinese, ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo soltanto da lunedì e lo staff medico azzurro ha deciso di non forzare i tempi, puntando al suo rientro domenica contro la Norvegia. Diversa la situazione di Nicolò Barella, squalificato e dunque impossibilitato a scendere in campo questa sera: il centrocampista dell’Inter resta comunque nel gruppo per sostenere la squadra. In tribuna anche Caprile, convocato per la prima volta in Nazionale maggiore: un segnale importante di fiducia e prospettiva. Gattuso, intanto, sembra intenzionato a puntare su un undici collaudato, con l’obiettivo di consolidare il gioco e i risultati.
I convocati
Di seguito l'elenco dei convocati del Ct Gattuso in vista della sfida di questa sera contro la Moldavia: tre gli esclusi dalla partita.
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).