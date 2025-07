La Juve a zero oltre David: come saltò Verratti, il bivio e lo scarto di Conte

Pirlo, Pogba e il bivio Juve

La valutazione è un democristiano: né top, né flop. Alti e bassi, giornate da protagonisti, ma anche momenti negativi. In generale, l’impressione – con tutte le differenze del caso -, è che la loro esperienza si sia chiusa con l’amaro in bocca, con la consapevolezza di non averla sfruttata appieno. A proposito di amaro, una bella zolletta di zucchero dà sollievo alle papille gustative e al bilancio dei parametri zero in bianconero; come si dice in questi casi, dulcis in fundo. Andrea Pirlo nell’estate 2011, Paul Pogba in quella dopo: sono i due colpi più riusciti. Hanno rappresentato un bivio della storia recente della Juventus, capace di prendere la direzione giusta e costruire le fondamenta di un ciclo storico.