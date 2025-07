Pogba, retromarcia Juve: "Aiutato da Agnelli e Chiellini. Altri invece..."

Pogba e l'obiettivo Francia

Uno dei prinicipali obiettivi è il ritorno in Nazionale: "Ho parlato con Didier Deschamps, gli ho parlato al telefono e mi ha detto: 'Ok, puoi tornare (in Francia) quando vuoi. No, sto scherzando! Qualsiasi giocatore può tornare in nazionale, ma ci vuole tempo. Ci sono posti, ma devi guadagnarteli. Devi guadagnarti il ​​tuo posto". Sulla pressione del ritorno: "È sempre stato così per me. La pressione? Siamo giocatori di calcio. Ci sono domande dopo ogni partita. Critiche quando perdi, elogi quando vinci. È un pacchetto completo. Da dove vengo io, non ci penso più. È solo un di più. Un anno fa ho detto che non ero morto. Il mio sogno è vedere i miei figli festeggiare un gol con un tocco di dab. Oggi penso al futuro e non al passato".