Ahia Kaká, hai fatto (male) il fenomeno con il Fenomeno

L'eroe a scacchi bianchi e rossi ha di nuovo la silhouette di Dominik Livakovic , decisivo dall'inizio alla fine. Tuttavia, il trionfo vero è quello di una Nazionale (e di un Paese!) che dopo un massiccio ricambio generazionale è riuscita a entrare, per la seconda volta consecutiva, tra le migliori quattro al mondo. E non è finita qui.

«È normale che con Cristiano dovessi fare un'eccezione». Il ct lusitano si conferma lucidissimo. Attenzione, però, a dar per morto CR7 . Lo stesso errore lo avevano commesso a Madrid prima che Ronaldo gli regalasse quattro Champions League in quattro anni.



Gareth Southgate 7

Dev'essere dura per un ct sapere che «anche se dovessi vincere il Mondiale, sarò sempre l'allenatore che ha perso la finale dell'Europeo a Wembley». Beh, la verità è che piuttosto che continuare a dire che questo gioco l'hanno inventato loro, i tifosi inglesi farebbero bene a cominciare ad apprezzare un tecnico che in poco più di un lustro ha superato le stesse eliminatorie (3 ai Mondiali e altrettante agli Europei) dei suoi 12 predecessori in 48 lunghissimi anni.