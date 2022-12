Francia, Rabiot incorona Mbappé: “Fa gol incredibili e può ancora migliorare"

DOHA (QATAR) - La Francia batte 3-1 la Polonia e vola ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 . I campioni del mondo in carica, dopo aver fatto il proprio dovere, possono godersi la sfida tra Inghilterra e Senegal dalla quale uscirà la prossima avversaria. Dopo un inizio complicato, i galletti l'hanno sbloccata con il milanista Giroud , prima della splendida doppietta di Mbappé . Nel finale l'inutile rigore di Lewandowski . Al triplice fischio, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha commentato il successo sui biancorossi incensando il compagno: "Mbappé non mi sorprende nel senso che conosco il suo potenziale, anche se ha ancora margini di miglioramento. Poi è vero che è incredibile, per i gol che fa, da dove li fa, per gli angoli che riesce a trovare. È fantastico, è quello che ci aspettiamo da lui. Noi lavoriamo dietro e aspettiamo che lui faccia il suo lì davanti".

Mondiali Qatar 2022, Francia-Polonia: le parole di Giroud

Con la rete alla Polonia Olivier Giroud sorpassa Thierry Henry e diventa il recordman di gol con la Francia con 52 gol: "È fantastico, è il sogno di un bambino riuscire a battere Titi - commenta l'attaccante del Milan -. È un immenso orgoglio, ma spero di continuare a segnarne un po' per andare il più lontano possibile. In molti mi hanno detto che ci sarei riuscito, ora me lo sono messo alle spalle e il mio obiettivo è di andare avanti il più lontano possibile con la squadra". La punta del Milan ha voluto dedicare questo traguardo "alla mia famiglia, ai miei figli, ai miei amici. È straordinario esserci riuscito durante un Mondiale".

Mbappé vola: 9 gol al Mondiale, superato Maradona e agganciati Baggio, Rossi e Vieri

Mondiali Qatar 2022, Deschamps commenta il 3-1 della Francia sulla Polonia

"Non è stato facile perché la squadra polacca era ben organizzata per contrastarci, ma abbiamo comunque avuto la capacità di uscirne. Poi c'è Kylian, con la capacità che ha di risolvere tanti problemi, e per noi tanto meglio". Queste le parole del Ct della Francia Didier Deschamps che, ai microfoni di Tf1, ha commentato il 3-1 sulla Polonia che vale i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico ha spiegato che all'intervallo per superare la resistenza degli avversari ha fatto qualche piccola modifica tattica che "ci ha permesso di raccogliere di più. Il risultato di stasera concretizza tutto il lavoro che abbiamo fatto e la grande unità del gruppo. È davvero una gioia condivisa. Ora avremo un po' di tempo a disposizione e potremo goderci un po' i nostri cari e le nostre famiglie, come era stato programmato".