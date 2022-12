"Rabiot ha il virus del cammello": è allarme Francia per la finale con l'Argentina

DOHA (QATAR) - La Francia interrompe il sogno del Marocco , batte 2-0 Hakimi e compagni con le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani e raggiunge in finale l'Argentina. Ma c'è un però, sì, perché la nazionale di Deschamps deve fare i conti con quello che ha preso il nome di "virus del cammello". Una sorta di influenza che ha messo ko Rabiot e Upamecano per la semifinale contro i Leoni dell'Atlante. Il centrocampista della Juventus e il difensore del Bayern Monaco, dunque, rischiano seriamente di saltare l'atto conclusivo contro l'Albiceleste in programma domenica alle 16 al Lusail Iconic Stadium.

Francia, Deschamps annuncia: "Anche Coman aveva la febbra"

Ma non è finita qui, perché il virus avrebbe colpito anche Kingsley Coman. A riferirlo è stato lo stesso Ct della Francia Didier Deschamps, che ha rivelato: “Anche Coman aveva la febbre stamattina. A Doha le temperature si sono un po' abbassate e l'aria condizionata è sempre accesa. Abbiamo avuto alcuni casi di sintomi simil-influenzali. Stiamo cercando di stare attenti perché non si diffonda e i giocatori hanno fatto un grande sforzo in campo e ovviamente le loro difese immunitarie ne risentono".

Francia, Deschamps e le precauzioni contro il virus del cammello

Deschamps ha spiegato quale sia il protocollo utilizzato affinché i calciatori possano arrivare in forma alla finale di domenica e, soprattutto, affinché non ci siano più casi: “Dayot Upamecano si è sentito male subito dopo la partita contro l'Inghilterra (quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ndr). Succede quando ti alleni così tanto, il tuo corpo si indebolisce e sei più incline a contrarre questi virus. Stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie, stiamo cercando di assicurarci che non si diffonda, ma i virus sono ovviamente infettivi e dobbiamo prendere precauzioni contro di loro. Lo separiamo dagli altri e anche da Adrien (Rabiot ndr)".

