Diretta Inter-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - È tutto pronto per il derby di Milano. L'Inter e il Milan tornano ad affrontarsi dopo il netto trionfo dei nerazzurri in Supercoppa, con i rossoneri che stanno attraversando forse il loro peggior periodo dell'era Pioli come testimoniato dalle clamorose sconfitte contro la Lazio e il Sassuolo. La squadra di Inzaghi ha rialzato la testa dopo il ko casalingo contro l'Empoli battendo la Cremonese in trasferta, mentre il tecnico deve fare i conti con la grana Skriniar. In classifica la distanza tra le due è minima: l'Inter è al secondo posto da sola con due punti di vantaggio sui rossoneri, che nel derby dell'anno scorso trovarono una vittoria fondamentale per raggiungere lo scudetto con la doppietta in rimonta di Giroud.