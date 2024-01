Kaio Jorge salva il Frosinone. Colpani torna al gol e il Monza torna a vincere

Monza-Sassuolo, la partita

Il Monza torna alla vittoria dopo le brutte sconfitte contro l'Empoli e l'Inter. La squadra di Palladino si è imposta in casa sul Sassuolo con il risultato finale di 1-0 grazie alla decisiva rete di Andrea Colpani, che non segnava dalla sfida dell'11 novembre contro il Torino. I padroni di casa sono stati bravi a gestire meglio il possesso palla e a concretizzare al meglio una delle poche occasioni da gol create al 31', dopo la rete annullata per fuorigioco a Mota. La formazione di Dionisi, dall'altro lato, non si è mai resa troppo pericolosa e ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva dopo lo 0-3 dell'Allianz Stadium contro la Juventus. I brianzoli salgono così a 28 punti, consolidando il 12º posto in classifica mentre i neroverdi, privi di Berardi per infortunio, restano fermi a 19, solamente a +1 dalla zona retrocessione.