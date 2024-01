Inter-Juve, chi arbitra? Maresca in pole. Gialli e rigori, che divario!

Pronosticare chi verrà designato per arbitrare Inter-Juventus è abbastanza facile. Per due motivi. Il primo: non tutti gli arbitri della CAN sono all’altezza di dirigere una sfida potenzialmente decisiva per l’esito del campionato e la conquista dello scudetto, soprattutto se si tratta, come in questo caso, del derby d’Italia. Il secondo: Daniele Orsato, nonostante sia tra i direttori di gara più forti al mondo, è fuori dalla corsa per ragioni di opportunità legate ai precedenti (l’episodio di Pjanic in Inter-Juve del 2018). Detto ciò, in pole position secondo me c’è Fabio Maresca. Un arbitro dalla forte personalità, che spesso va di pancia, decidendo di getto, come piace a Gianluca Rocchi. L’arbitro campano ha dimostrato grande sensibilità a Udine, nel caso di razzismo legato al portiere del Milan Maignan, e nei giorni successivi si è esposto sui media con notevole empatia.