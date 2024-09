Omicidi, minacce, paura in città: solo la Juve contro, al calcio va bene così?

L'esempio della Juve

Ma a furia di accettare questa situazione, il calcio perde credibilità e se ci sono problemi che creano danni economici più diretti e concreti al sistema, la notizia che la più alta dirigente della Roma, peraltro di fama internazionale, sia messa sotto scorta non aiuta l’immagine del nostro calcio, così come gli scontri di Genova o il razzismo che si annida in certi stadi. E, comunque, il problema è prima di tutto etico: come si fa a tollerare, in un Paese civile, che esistano delle zone franche in cui niente è punibile e che queste zone franche siano adiacenti allo sport?