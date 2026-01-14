Inter-Lecce, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta di Inter-Lecce! I nerazzurri ospitano i salentini all'incontro valido per il recupero della 16ª giornata di campionato. Un incontro che mette in palio 3 punti chiave da spendere ai due estremi della classifica: corsa scudetto e lotta salvezza. Gli uomini di Chivu sono reduci dal pareggio con il Napoli ( in campo alle 18.30 contro il Parma ), mentre la formazione di Di Francesco è chiamata a evitare lo sprofondo dopo i 2 ko consecutivi con Roma e Parma. Il calendario vede poi l'Inter scendere in campo a Udine sabato 17, mentre il Lecce tornerà a San Siro contro il Milan domenica 18.

19:10

Tiago Gabriel piace alle big

Non solo Camarda. Tra gli uomini di mercato del Lecce - che premia ancora una volta le infallibili intuizioni di Pantaleo Corvino - c’è anche il portoghese classe 2004 Tiago Gabriel. Acquistato dall’Estrela Amadora per 2 milioni nel gennaio 2025, il difensore ha esordito il 12 aprile seguente allo Stadium, dove il Lecce si è arreso alla Juventus per 2-1. E proprio i bianconeri sono uno dei club interessati dalle recenti indiscrezioni di mercato.

18:55

Inter, Lautaro punta al podio assoluto

Con 167 reti complessive, il capitano nerazzurro è il 4º migliore marcatore nella storia del club, con sole 6 marcature che lo separano da Boninsegna. L’argentino (mai decisivo con le big) guida inoltre la classifica dei capocannonieri della Seria A 2025/2026 con 10 gol: l’ultimo messo a segno a San Siro contro il Bologna. Questi i primi 10 marcatori interisti:

Meazza: 284

Altobelli: 209

Boninsegna: 173

Martinez : 167

: 167 Cevenini: 166

Mazzola: 162

Lorenzi: 143

Nyers: 133

Icardi: 124

Vieri: 123

18:40

Di Francesco: "Ingenuità inaccettabili, ma servono da lezione"

Così Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia del match: "La forza che ha l'Inter è in tutto l'organico. Sono molto bravi ad attaccare sugli esterni, a creare superiorità con i braccetti. Se difendiamo e basta dobbiamo farlo bene, qualche accorgimento lo sto facendo”. E ancora, sulla rimonta del Parma a Lecce condizionata dall’espulsione di Banda al 57’ a cui ha fatto seguito il rosso a Gaspar nel recupero: “Sicuramente dovremo avere più copertura, volevo farlo domenica in inferiorità numerica, poi abbiamo preso il primo gol. Non doveva girare nel modo giusto. Possiamo discutere su chi poteva fare la punta, ma vorrei far capire a tutti che il Lecce non deve sentirsi sbagliato, ha fatto tante cose positive. Se partiamo dai primi 60 minuti abbiamo mostrato di essere superiori al Parma. Questa frustrazione, questi falli ingenui sono inaccettabili, ma vorrei ci servissero da lezione. Non dobbiamo andare nella disperazione assoluta. Avete visto quanto mi rodeva a fine gara. Ho riflettuto tanto, ci dobbiamo preparare per le altre".

18:30

Chivu: tutti a riposo prima del Lecce

Il tecnico nerazzurro ha rinunciato alla seduta di rifinitura prevista per martedì 13 per concedere ai suoi una giornata di riposo, probabilmente in vista dei giorni caldi in calendario con il ritorno in Champions League.

18:20

Quel 1-0 del Lecce a San Siro di 26 anni fa

Bisogna risalire all’alba del secondo millennio per l’ultimo successo del Lecce a San Siro. Era il 12 novembre 2000, Ciampi sedeva alla Presidenza della Repubblica, Amato presiedeva il Consiglio dei ministri, le radio trasmettevano What's my age again dei Blink 182 e i cinema annunciavano l’uscita de Il Grinch di Ron Howard. Alla guida di Inter e Lecce c’erano rispettivamente Tardelli e Cavasin. A difendere i pali nerazzurri un 36enne Ballotta, fra quelli ospiti il futuro portiere bianconero Chimenti. A decidere l’incontro era invece Vugrinec su assist di Conticchio al 21’. Ah, a vincere lo scudetto quella stagione fu la Roma di Capello.

18:10

L’ultimo ko dell’Inter contro il Lecce

È datato 29 gennaio 2012 l’ultimo successo del Lecce contro l’Inter. In quell’occasione, i salentini si sono aggiudicati la gara interna di campionato grazie al sigillo di Giacomazzi.

18:00

L’ultimo precedente fra Inter e Lecce

Rimanda alla 22ª giornata della scorsa stagione l’ultimo precedente tra le due formazioni, quando il 16 gennaio al Via del Mare i nerazzurri si sono imposti con il finale di 4-0. Un poker firmato Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi.

17:50

La direzione arbitrale di Inter-Lecce

Questa la designazione arbitrale dell’incontro:

Arbitro - Maresca (Napoli); Assistenti - Passeri-Di Gioia; IV Ufficiale - Manganiello; Var - Maggioni; Ass. Var: Chiffi.

17:45

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Chivu e Di Francesco: fischio d'inizio ore 20.45.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Cocchi, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Esposito, Lautaro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Samooja, Kouassi, Perez, Jean, Ndaba, Sala, Fofana, Helgason, Kaba, Ngom, N'Dri, Morente, Penev, Gorter, Kovac.

Stadio Giuseppe Meazza, Milano.