Quanto è costato ogni punto della Juve: la speciale classifica regala sorprese

Quanto vale realmente un punto in Serie A? Con il completamento dei recuperi delle partite rinviate per consentire lo svolgimento della Supercoppa in Arabia (ieri le ultime due, Verona-Bologna prima e Como-Milan poi), il girone di andata del campionato 2025/26 è giunto ufficialmente al termine. Ciò permette dunque di tracciare un primo quadro complessivo della stagione, valutando quali società abbiano ottimizzato meglio, fino ad ora, gli investimenti effettuati.
Un'analisi, quella realizzata da Calcio & Finanza, che mette in rapporto il costo complessivo della rosa (stipendi lordi, ammortamenti dei cartellini ed eventuali oneri per i prestiti) e i punti ottenuti dalle top 10 squadre della Serie A nel girone d'andata. Evidente come alcune delle formazioni in questione siano in lotta per poisizioni di vertice, mentre altre stiano procedendo con risultati decisamente diversi rispetto alle ambizioni di inizio campionato.
1° posto
Al primo posto di questa speciale classifica c'è il Bologna, che tra le squadre prese in considerazione è quella con il costo squadra ottimizzato meglio. Tenendo in considerazione stipendi, ammortamenti e costo prestiti, il Bologna spende 1.51 milioni per punto guadagnato. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, hanno conquistato 29 punti in classifica nelle prime 19 giornate. Un'annata iniziata con un rendimento straordinario, ma che da dicembre ha vissuto una fase di flessione. Dopo le 3 vittorie di fila con Parma, Napoli e Udinese, nelle successive 7 gare gli emiliani hanno racimolato appena 6 punti sui 21 a disposizione. Il tutto frutto di 1 sola vittoria (nel recupero contro l'Hellas Verona), 3 pareggi e 3 sconfitte. Globalmente il rendimento, parametrato al costo della squadra, al giro di boa rimane il migliore della Serie A.
STIPENDI: 46.1 mln
AMMORTAMENTI: 41.1 mln
COSTO PRESTITI: 0.5 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 43.85 mln
PUNTI: 29
COSTO PER PUNTO: 1.51 mln
2° posto
A seguire in seconda posizione c'è il Como allenato da Cesc Fabregas: per i biancoblù ogni punto (33 in tutto) è costato 1.59. Un'annata finora straordinaria da parte dei lariani, nonostante il ko nel recupero giocato il Milan di Massimiliano Allegri. Un progetto basato sull'acquisto di giovani di valore da far crescere nel proprio contesto, e che con le difficoltà che si possono incontrare nei percorsi di crescita sta comunque portando ottimi risultati. D'altronde il Como staziona regolarmente nelle zone medio-alte della classifica, avendo anche ottenuto vittorie di prestigio contro squadre come Lazio e Juventus, e rimanendo imbattuto contro Atalanta e Napoli.
STIPENDI: 47.8 mln
AMMORTAMENTI: 54.7 mln
COSTO PRESTITI: 2.5 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 52.50 mln
PUNTI: 33
COSTO PER PUNTO: 1.59 mln
3° posto
Sul gradino più basso del podio c'è l'Inter guidata da Cristian Chivu, con ogni punto che è costato 2.19 milioni. Nonostante i nerazzurri abbiano il terzo maggior costo della rosa in Serie A, la quantità di punti ottenuta (ben 45 fino al girone d'andata, con una proiezione di 90 a fine campionato) la rende una delle più 'sostenibili' nel rapporto costi-risultati. Dopo un avvio di campionato difficile, con i 2 ko contro Udinese e Juventus nelle prime 3 giornate, l'Inter ha cambiato totalmente direzione, avviando un ruolino di marcia importantissimo che l'ha portata al giro di boa in vetta solitaria nella classifica di A.
STIPENDI: 141.5 mln
AMMORTAMENTI: 53.2 mln
COSTO PRESTITI: 2 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 98.35 mln
PUNTI: 45
COSTO PER PUNTO: 2.19 mln
4° posto
Subito sotto il podio c'è... la Lazio. Perché se è vero che i biancocelesti stanno vivendo una stagione più travagliata del normale, e con la classifica dopo 19 partite che segnava appena 25 punti, è anche vero il costo della squadra allenata da Maurizio Sarri è ben proporzionato ai risultati sul campo. Ogni punto guadagnato nella prima metà di stagione è costato 2.19, come l'Inter (che precede i biancocelesti per una questione di punti decimali). Insomma, nonostante un campionato con qualche tribolazione, nato tra le difficoltà del calciomercato estivo bloccato, i biancocelesti possono comunque ritenersi soddisfatti dei risultati ottenuti in relazione alla spesa necessaria per la squadra.
STIPENDI: 69.9 mln
AMMORTAMENTI: 39.4 mln
COSTO PRESTITI: 0 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 54.65 mln
PUNTI: 25
COSTO PER PUNTO: 2.19 mln
5° posto
A metà di questa speciale classifica troviamo il Milan allenato da Massimiliano Allegri. Il rendimento sul campo nella prima metà di campionato è stato altamente soddisfacente con ben 42 punti collezionati e secondo posto in graduatoria dietro soltanto all'Inter. Ma il costo squadra (il quarto più caro per la prima metà della stagione 2025/26) fa sì che i rossoneri si piazzino al quinto gradino di questa classifica, con ogni punto costato 2.25 milioni. I risultati del campo comunque non mentono, con il Milan che al momento (punti alla mano) rimane tra le maggiori indiziate per combattere con l'attuale capolista nella corsa allo Scudetto. Una squadra evidentemente rinata con l'arrivo di Allegri in panchina e con alcuni innesti mirati come quelli di Rabiot e Modric.
STIPENDI: 96.2 mln
AMMORTAMENTI: 92.4 mln
COSTO PRESTITI: 0 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 94.30 mln
PUNTI: 42
COSTO PER PUNTO: 2.25 mln
6° posto
Subito dopo il Milan, nella seconda metà della classifica, c'è la Roma di Gian Piero Gasperini. Il rendimento in campo era iniziato in maniera straordinaria, poi una leggera flessione nelle settimane successiva. Alla fine i giallorossi, dopo metà stagione, hanno collezionato 36 punti, ciascuno dei quali costato -in relazione alle spese della prima parte di campionato- 2.27 milioni. Andamento particolare quello della squadra capitolina, che dopo 19 partite non ha ottenuto neanche un pareggio: 7 sconfitte e 12 vittorie. Da notare come però siano aumentati i ko nella seconda parte della stagione: 2 cadute dopo 9 partite, 5 nelle successive 10.
STIPENDI: 107.5 mln
AMMORTAMENTI: 50.9 mln
COSTO PRESTITI: 5 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 81.70 mln
PUNTI: 36
COSTO PER PUNTO: 2.27 mln
7° posto
A seguire la Roma di Gasperini c'è... l'ex squadra del tecnico giallorosso, e cioè l'Atalanta. Un avvio di stagione complicatissimo per i bergamaschi, decisi a cambiare allenatore a campionato inoltrato e passando da Ivan Juric a Raffaele Palladino. Sta di fatto che i nerazzurri hanno conquistato 28 punti nelle prime 19 giornate, con un costo totale di 67.65 milioni. Totale? Ogni punto ottenuto è costato alla società 2.42 milioni. Sicuramente viste le scorse stagioni e vista l'importanza della rosa, cresciuta di anno in anno sempre di più, il rendimento fino alla fine del girone di andata è stato evidentemente meno proficuo di quello che ci si potesse immaginare.
STIPENDI: 57.9 mln
AMMORTAMENTI: 73.3 mln
COSTO PRESTITI: 4.1 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 67.65 mln
PUNTI: 28
COSTO PER PUNTO: 2.42 mln
8° posto
La squadra campione d'Italia in carica, il Napoli, si trova addirittura al terzultimo posto di questa speciale classifica. La squadra partenopea ha pareggiato per 0-0 nel recupero con il Parma giocatosi mercoledì, così da chiudere il girone d'andata con 39 punti. Un rendimento, visti anche gli investimenti dell'ultimo mercato estivo con arrivi come quelli di De Bruyne e Hojlund, che evidentemente non rispecchia le aspettative iniziali. Tra l'altro si tratta della prima volta in carriera in cui Antonio Conte (in Serie A) arriva al giro di boa con meno di 40 punti: nei tre anni con la Juve era arrivato 41, 43 e 52 punti; con l'Inter prima 46 e poi 41; nella prima stagione col Napoli invece 44. Alla fine ogni punto degli azzurri in questa prima metà di campionato è costato 3.06 milioni.
STIPENDI: 110.6 mln
AMMORTAMENTI: 119.7 mln
COSTO PRESTITI: 8 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 119.15 mln
PUNTI: 39
COSTO PER PUNTO: 3.06 mln
9° posto
Al penultimo posto di questa graduatoria si trova la Juventus. D'altronde il club bianconero non ha lesinato investimenti nella campagna acquisti estiva, facendo arrivare calciatori come David, Zhegrova e Openda, che però all'inizio della loro esperienza a Torino non hanno reso come da aspettative. Di certo l'approdo di Luciano Spalletti in panchina, subentrato a Igor Tudor, ha decisamente cambiato le cose. Dopo 19 partite i punti raccolti sono 36, ma con il tecnico di Certaldo alla guida il cammino in Serie A decisamente migliorato, così da colmare anche quanto non era riuscito nella primissima parte di stagione.
Nelle ultime 6 gare del girone d'andata 5 vittorie e 1 solo pareggio, con ben 14 reti segnate e soltanto 2 incassate. Ma nella classifica in questione vanno tenuti in conto anche le spese (i bianconeri hanno avuto il costo squadra più alto) e soprattutto il rendimento della prima parte dell'annata, e dunque per la Juve ogni punto, al giro di boa, è costato ben 3.34 milioni, piazzandosi dunque al penultimo posto. A pesare, indubbiamente, anche operazioni passate, come ad esempio quella legata a Dusan Vlahovic (che da solo pesa più di 40 milioni, tra stipendio altissimo e quota di ammortamento).
STIPENDI: 123.9 mln
AMMORTAMENTI: 113.9 mln
COSTO PRESTITI: 3 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 120.40 mln
PUNTI: 36
COSTO PER PUNTO: 3.34 mln
10° posto
A fare peggio della Juve c'è la Fiorentina. Un avvio di stagione sportivamente tragico per i viola, ritrovatisi invischiati nella lotta per non retrocedere. Ma ad inizio anno le aspettative erano decisamente diverse: d'altronde lo scorso campionato era stato di gran livello. E nessuno dimentica le parole di Stefano Pioli agli albori della Serie A, in cui lamentava il mancato inserimento della Viola, da parte di Allegri, nelle candidate ad un posto Champions. Le cose poi sono precipitate, con il club costretto a cambiare guida tecnica facendo arrivare Paolo Vanoli. Le difficoltà sono comunque rimaste, un piccolo spiraglio di luce si è cominciato a vedere nelle ultime settimane, con 2 vittorie ed 1 pari nelle ultime 4 gare del girone d'andata. Sta di fatto che, visti i calciatori di spessore presenti in rosa, il rapporto costi-rendimento è l'ultimo tra le squadre prese in considerazione: ogni punto (appena 13 in 19 match) è costato ben 4.55 milioni.
STIPENDI: 60.8 mln
AMMORTAMENTI: 56.4 mln
COSTO PRESTITI: 1 mln
COSTO PRIMA METÀ 2025/26: 59.1 mln
PUNTI: 13
COSTO PER PUNTO: 4.55 mln
Quanto vale realmente un punto in Serie A? Con il completamento dei recuperi delle partite rinviate per consentire lo svolgimento della Supercoppa in Arabia (ieri le ultime due, Verona-Bologna prima e Como-Milan poi), il girone di andata del campionato 2025/26 è giunto ufficialmente al termine. Ciò permette dunque di tracciare un primo quadro complessivo della stagione, valutando quali società abbiano ottimizzato meglio, fino ad ora, gli investimenti effettuati.
Un'analisi, quella realizzata da Calcio & Finanza, che mette in rapporto il costo complessivo della rosa (stipendi lordi, ammortamenti dei cartellini ed eventuali oneri per i prestiti) e i punti ottenuti dalle top 10 squadre della Serie A nel girone d'andata. Evidente come alcune delle formazioni in questione siano in lotta per poisizioni di vertice, mentre altre stiano procedendo con risultati decisamente diversi rispetto alle ambizioni di inizio campionato.