Quanto è costato ogni punto della Juve: la speciale classifica regala sorprese

10° posto

A fare peggio della Juve c'è la Fiorentina. Un avvio di stagione sportivamente tragico per i viola, ritrovatisi invischiati nella lotta per non retrocedere. Ma ad inizio anno le aspettative erano decisamente diverse: d'altronde lo scorso campionato era stato di gran livello. E nessuno dimentica le parole di Stefano Pioli agli albori della Serie A, in cui lamentava il mancato inserimento della Viola, da parte di Allegri, nelle candidate ad un posto Champions. Le cose poi sono precipitate, con il club costretto a cambiare guida tecnica facendo arrivare Paolo Vanoli. Le difficoltà sono comunque rimaste, un piccolo spiraglio di luce si è cominciato a vedere nelle ultime settimane, con 2 vittorie ed 1 pari nelle ultime 4 gare del girone d'andata. Sta di fatto che, visti i calciatori di spessore presenti in rosa, il rapporto costi-rendimento è l'ultimo tra le squadre prese in considerazione: ogni punto (appena 13 in 19 match) è costato ben 4.55 milioni.