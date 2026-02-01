Cremonese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - Archiviato il successo per 2-0 (reti di Dimarco su punizione e Diouf) in Champions League al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, che non ha però evitato i playoff (sarà doppia sfida contro i norvegesi del Bodø/Glimt), l’Inter si rituffa nel campionato e alle ore 18 fa visita alla Cremonese allo stadio Giovanni Zini nel match valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica a quota 52 e hanno un margine di cinque punti sul Milan secondo. La formazione di Cristian Chivu, che sfiderà la Juve nel giorno di San Valentino, sta vivendo un ottimo momento di forma e vuole mettere in fila la quarta vittoria consecutiva in campionato, la decima nelle ultime undici (unica frenata nello scontro diretto al Meazza contro i campioni d’Italia del Napoli). Nonostante qualche difficoltà nei big match, Lautaro e compagni si sono dimostrati grandi con le medio-piccole conquistando sempre il bottino pieno, eccezion fatta per il ko alla seconda, in casa contro l’Udinese (1-2). Decisamente inversa, invece, la situazione in casa Cremonese. I grigiorossi, infatti, dopo una buona prima parte di stagione hanno rallentato vistosamente: appena tre punti nelle ultime otto. Con 23 punti conquistati in 22 partite, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e nove sconfitte, i ragazzi di Davide Nicola sognano di ampliare il margine di vantaggio sulle rivali viste le sconfitte di Genoa, Pisa, Fiorentina e Verona rispettivamente contro Lazio, Sassuolo, Napoli e Cagliari.
Cremonese-Inter: diretta tv e streaming
Cremonese-Inter, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Cremonese-Inter
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Faye, Folino, Ceccherini, Maleh, Johnsen, Djuric.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Cocchi, Bovo, Kamate, Diouf, Frattesi, Bonny, Thuram.
ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Peretti-Laudato. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Marini. ASS. VAR: Fabbri.
