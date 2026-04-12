Como-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Fabregas e Chivu

COMO - Al Sinigaglia Como e Inter si sfidano mettendo sul piatto un pezzo niente male della rispettiva annata. Fabregas, oltre alla corsa per il quarto posto dove è chiamato a respingere gli assalti di Roma e Juventus, scenderà in campo anche per approfittare del passo falso del Milan, con inediti spiragli per il gradino più basso del podio. Chivu, viceversa, può approfittare della caduta dei cugini rossoneri e del passo falso del Napoli per ipotecare definitivamente lo Scudetto chiedendo una risposta a tutti i nerazzurri vista l'assenza dell'infortunato Lautaro Martinez. Benvenuti nella diretta di Como-Inter.
20:14
Squadre in campo per il riscaldamento
Prima l'ingresso dell'Inter tra i fischi del Sinigaglia, poi quelllo del Como tra gli applausi: si avvicina il big match
20:13
Parla Fabregas prima di Como-Inter
Il tecnico spagnolo: "I ragazzi mi hanno dimostrato grande maturità e io sono soddisfatto e molto contento di questo, è il massimo per un allenatore. Si vince e si perde, ma in questo senso sono molto contento". Poi prosegue: "Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove anche se siamo giovani bisogna trovare tanta fiducia. Quando si gioca una semifinale di coppa la prima partita si può giocare in maniera diversa, adesso è una partita di campionato. Siamo offensivi anche stasera ma lo siamo stati tutto l'anno. Sergi Roberto ti dà stabilità, proviamo un ruolo diverso per Diao e vediamo come va. Dobbiamo avere la personalità contro una squadra che domina il 95% delle partite, poi vediamo cosa serve durante il match". E chiude: "Ho visto tante partite, sono andato al Bernabeu perché mi piacciono le partite di alto livello e secondo me la Champions è il massimo livello. Spero che un giorno possiamo arrivare con questa squadra a quel livello. Ho visto tante idee da trasmettere ai ragazzi".
20:04
Chivu prima del match
Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida con il Como: "Noi pensiamo a noi, pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi contro una squadra che ha ambizioni importanti come l'accesso alla Champions. Dobbiamo fare una grande prestazione". Poi aggiunge: "Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso e fare come contro la Roma tirando fuori coraggio e carattere". Poi conclude: "Non dimentico le prestazioni fatte contro la Roma, quando è mancato Lautaro ci sono stati altri leader che hanno tirato avanti anche nei momenti di difficoltà".
19:49
I numeri della sfida
Como-Inter: statistiche a confronto
19:47
Le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
19:35
Fabregas e il jolly per l'Inter
L'allenatore dei lariani ha presentato in conferenza la sfida con i nerazzurri. LEGGI TUTTO
19:30
Chivu all'ennesima difesa
Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida con il Como. LEGGI TUTTO
19:22
La squadra arbitrale
Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Maggioni
19:15
Le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Douvikas, Moreno, Rodriguez, Kuhn, Carlos, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Mosconi, Bonny. Indisponibili: Bisseck, Lautaro Martinez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sucic