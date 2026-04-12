Como-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Fabregas e Chivu

20:14

Squadre in campo per il riscaldamento

Prima l'ingresso dell'Inter tra i fischi del Sinigaglia, poi quelllo del Como tra gli applausi: si avvicina il big match

20:13

Parla Fabregas prima di Como-Inter

Il tecnico spagnolo: "I ragazzi mi hanno dimostrato grande maturità e io sono soddisfatto e molto contento di questo, è il massimo per un allenatore. Si vince e si perde, ma in questo senso sono molto contento". Poi prosegue: "Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove anche se siamo giovani bisogna trovare tanta fiducia. Quando si gioca una semifinale di coppa la prima partita si può giocare in maniera diversa, adesso è una partita di campionato. Siamo offensivi anche stasera ma lo siamo stati tutto l'anno. Sergi Roberto ti dà stabilità, proviamo un ruolo diverso per Diao e vediamo come va. Dobbiamo avere la personalità contro una squadra che domina il 95% delle partite, poi vediamo cosa serve durante il match". E chiude: "Ho visto tante partite, sono andato al Bernabeu perché mi piacciono le partite di alto livello e secondo me la Champions è il massimo livello. Spero che un giorno possiamo arrivare con questa squadra a quel livello. Ho visto tante idee da trasmettere ai ragazzi".

20:04

Chivu prima del match

Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida con il Como: "Noi pensiamo a noi, pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi contro una squadra che ha ambizioni importanti come l'accesso alla Champions. Dobbiamo fare una grande prestazione". Poi aggiunge: "Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso e fare come contro la Roma tirando fuori coraggio e carattere". Poi conclude: "Non dimentico le prestazioni fatte contro la Roma, quando è mancato Lautaro ci sono stati altri leader che hanno tirato avanti anche nei momenti di difficoltà".

19:49

I numeri della sfida

Como-Inter: statistiche a confronto