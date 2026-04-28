Il calcio in bilico

Il calcio è in bilico, un pallone che rimbalza sul cornicione. Nessuno riesce veramente a capire quale sia la portata dell’inchiesta della Procura di Milano, chi possa esserne coinvolto e con quali prove. È un clima sospeso, creato da un avviso di garanzia che lascia socchiuso il sipario a un’altra Calciopoli, perché «arbitri graditi» scelti per l’Inter (e quelli sgraditi «schermati») sono battute forti, ma senza l’attore che le pronuncia sono poco incisive. Ma in questa sospensione c’è chi coglie leggerezza, come il Consiglio Federale di ieri a Roma, dove c’è chi parla di «bolla di sapone» e più che preoccupato, è avvelenato per la tempistica degli avvisi di garanzia che, in piena campagna elettorale, sembrano un assist (e di quelli pennellati) per il commissariamento.