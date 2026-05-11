Disastro Britschgi, Pellegrino lotta. Malen il migliore, poi il solito Mancini: pagelle Parma-Roma

La Roma vince una partita pazza al Tardini, battendo il Parma per 3-2. Al gol di Malen nel primo tempo rispondono, nella ripresa, Strefezza e Keita. Quando la partita sembra ormai indirizzata verso i gialloblù di Carlos Cuesta, però, ecco che succede l'imponderabile: nel recupero Rensch ristabilisce l'equilibrio e Malen, al 99', sigla all'ultimo il rigore del sorpasso. Tre punti importantissimi per i giallorossi di Gian Piero Gasperini che, in virtù del ko del Milan al Meazza contro l'Atalanta, agganciano i rossoneri al quarto posto in classifica, l'ultimo che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League.
Pagelle Parma
Suzuki 6 Provvidenziale in un paio di occasioni, distratto nel finale.
Circati 5.5 Soffre i movimenti senza palla di Malen e Dybala.
Troilo 5.5 Responsabile in occasione del vantaggio della Roma e sul gol annullato a Pellegrino.
Valenti 5.5 Male sull'azione del gol dell'1-0.
Delprato 5.5 Partita prettamente difensiva, la marcatura di Wesley gli impedisce di affacciarsi in avanti.
Britschgi (29' st) 4.5 Si fa ammonire, commette il fallo da rigore su Rensch e si fa espellere.
Ordonez 6 Gara di sostanza: cresce nella ripresa.
Nicolussi Caviglia 7 Non solo l'assist per Strefezza, è uno degli uomini in più a centrocampo per il Parma.
Estevez (34' st) 6.5 Manda in porta Keita.
Keita 7 Il primo gol col Parma in Serie A è il giusto premio ad una stagione altisonante.
Valeri 6 Limita Celik.
Carboni (29' st) ng
Strefezza 7 Ancora una volta si conferma uomo-salvezza.
Pellegrino (8' st) 6 Entra e segna il 2-1, annullato giustamente dal Var, e poi si mette in luce col suo prezioso lavoro sporco.
Elphege 5.5 Migliora nella ripresa, complice anche l'ingresso di Pellegrino.
Almqvist (34' st) ng All. Cuesta 6.5 Un ko rocambolesco non cancella una buona prova.
Pagelle Roma
Svilar 6 Primo tempo da spettatore, incolpevole sui gol.
Mancini 5.5 Un po' troppo nervoso. Sul gol di Keita è in parte responsabile.
Ndicka 5.5 Distratto e impacciato. Una delle poche performance stagionali insufficienti.
Hermoso 5 Perde il pallone da cui nasce il pari del Parma e fa perdere le staffe a Gasperini che lo sostituisce.
Ghilardi (8' st) 6 Ingresso timido, poi prende le misure.
Celik 5.5 Buon primo tempo, poi cala nella ripresa.
Rensch (30' st) 7 Mezzo voto in più perché sigla il gol che propizia la remuntada last-minute.
Koné 5.5 Non pervenuto in fase offensiva, si disimpegna in fase di contenimento.
Venturino (30' st) 6 Ingresso positivo, porta energia e dà profondità nel finale.
Cristante 5.5 Bello e cattivo tempo: recupera palla sul gol di Malen, ma si perde Strefezza nell'1-1 del Parma.
El Aynaoui (16' st) 5.5 Fa rimpiangere Cristante e fatica ad entrare in partita.
Wesley 5.5 Meno brillante rispetto al solito.
Soulé 5 Bene in avvio, poi non trova continuità e cestina il possibile 0-2, colpendo il palo da buona posizione.
Pisilli (13' st) 5.5 Volenteroso, ma approssimativo.
Dybala 6.5 Al ritorno da titolare manda Malen in porta, propiziando l'1-0 e saggiamente gli lascia il rigore della vittoria.
Malen 8 Fa 13 in campionato, da gennaio è il migliore per distacco di questa squadra.
All. Gasperini 7 Anche un pari sarebbe stato inutile. Per la Champions la sua Roma, oltre a Malen, ha anche un cuore grande.
Pagella arbitro
Chiffi 5.5 Promosso con riserva. Senza Var avrebbe commesso errori grossolani.