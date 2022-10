Matri esalta Lautaro Martinez e lo paragona a un ex Juventus: ecco chi

Tra le proteste della Fiorentina, l'Inter espugna il Franchi con un incredibile 4-3 e porta a casa tre punti importantissimi. Autentico mattatore della sfida è stato Lautaro Martinez che, dopo aver ritrovato il gol contro Barcellona e Salernitana, ha firmato una splendida doppietta contro la squadra di Italiano. Una prestazione super per il Toro: pronti-via e fornisce l'assist per Barella che apre la lattina dopo appena 2'. L'attaccante argentino, al 15', si mette in proprio e con un'azione in solitaria ubriaca Martinez Quarta con un dribbling e trafigge Terracciano. Nella ripresa, con i padroni di casa che trovano il pareggio grazie a Cabral (su rigore) e alla perla di Ikoné, Lautaro si procura e trasforma dal dischetto il momentaneo 3-2. Nel finale Inzaghi lo sostituisce inserendo al suo posto Bellanova per coprirsi dal forcing della Viola.