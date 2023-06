Bastoni, tifosi Juve furiosi: cos’ha fatto durante la festa di matrimonio

Alessandro Bastoni è tornato a far parlare di sé, facendo infuriare i tifosi della Juventus . Il difensore dell' Inter , che si è sposato con la moglie Camilla Bresciani il 1 giugno, ha voluto festeggiare le nozze in un party esclusivo con i suoi amici qualche settimana dopo la fine della stagione terminata con la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City .

Bastoni, i cori anti Juve durante la festa di matrimonio

La festa è stata documentata sui profili social di Bastoni e degli invitati, che hanno condiviso foto e video del party tramite storie e post su Instagram. Tra i filmati pubblicati dagli amici ce n'è uno in particolare che ha fatto innervosire i tifosi della Juve: durante la festa, infatti, il difensore nerazzurro (che ha rinnovato da poco con l'Inter) è stato ripreso mentre tra le varie canzoni e cori cantava: "Chi non salta è juventino". Il video è diventato subito virale su tutti i social, con i sostenitori bianconeri che hanno commentato il comportamento del giocatore di Inzaghi: "Anche quando si sposano pensano alla Juve", "Cosa farebbero senza di noi?" sono solo alcune delle frasi dei tifosi che non hanno preso bene quanto accaduto.