Marchisio e Lazio-Inter su Threads: Lautaro e il paragone con un ex Juve

Vola l' Inter di Simone Inzaghi : 2-0 alla Lazio , decimo risultato utile consecutivo, undicesimo clean sheet (terzo di fila) e +4 sulla Juve di Massimiliano Allegri . Sulla carta poteva essere un turno favorevole ai bianconeri che, però, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 al Ferraris contro il Genoa. I nerazzurri ne hanno approfittato e hanno ampliato la distanza dai primi inseguitori.

Inter, ci pensa il solito Lautaro Martinez

A sbloccare la sfida dell'Olimpico il solito Lautaro Martinez, bravo a sfruttare il regalo di Marusic e saltare Provedel prima di spedire la sfera in fondo al sacco. Gol numero 15 per il Toro che poi mostra la maglia per la sua città, Bahia Blanca, colpita nelle scorse ore da una tragedia: il tetto di un palazzetto, a causa del forte vento, è crollato durante una gara di pattinaggio e sono morte 13 persone. Il centravanti argentino, capocannoniere della Serie A, viaggia a un ritmo impressionante di quasi un gol a partita.

