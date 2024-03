Barella-Frendrup a Open Var, Ayroldi: "È rigore anche se tocca il pallone"

Inter-Genoa, Ayroldi: "È rigore anche se tocca il pallone"

Subito dopo la concessione del penalty, in sala Var ci si chiede se il direttore di gara abbia davvero preso la decisione giusta: "Lui ha fischiato? Non è calcio di rigore, per noi non è punibile. Barella calcia ed è lui che va su Frendrup". Nonostante un parere chiaro da parte del Var, con l'on field review concessa per rivalutare l'episodio, Ayroldi sembra irremovibile nella sua decisione anche dopo la revisione: "Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così. No Dani, per me questo è rigore anche se tocca il pallone... Fammi vedere un'altra immagine perché per me questo è rigore. Sì, io l'ho valutato, ma per me è così... Per me è rigore, non può entrare così".