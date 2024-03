Inter, il dossier si ingrossa e sui social spopola la ‘Marotta League’

Inter, il dossier sugli episodi a favore

Che il Genoa non abbia avuto grande fortuna contro la capolista è provato anche dall’errore commesso da Doveri nella gara di andata (29 dicembre) dove il vantaggio nerazzurro firmato da Arnautovic era arrivato dopo un’evidente spinta con entrambe le braccia di Bisseck su Strootman (anche in questo caso però eravamo nel primo tempo e non è dato a sapersi come sarebbe finita la partita). Altrettanto clamoroso l’errore commesso in Inter-Verona dalla coppia in sala Var composta da Nasca e Di Vuolo che non ha segnalato all’arbitro Fabbri la gomitata di Bastoni su Duda in occasione del 2-1 di Frattesi (poi i gialloblù avrebbero comunque avuto l’occasione di pareggiare, ma Henry, dopo aver spiazzato Sommer, ha calciato il rigore sul palo). "Non parliamo mai di arbitri perché l’errore può sempre capitare, ma quello che è successo oggi è una totale mancanza di rispetto per questo club, questa città, questa tifoseria", lo sfogo di Sogliano nel post partita. Altro pastrocchio del Var ha portato al rigore dell’1-0 sull’Udinese (match poi finito 4-0...): notarile Mazzoleni nel richiamare all’on-field review l’arbitro Di Bello in occasione del contatto Perez-Lautaro Martinez che il direttore di gara non aveva giudicato da rigore. Per quanto riguarda gli episodi controversi in Juve-Inter e Napoli-Inter lo stesso Rocchi ha giudicato positivamente le scelte prese dalla sua squadra in entrambe le partita.