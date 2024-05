Tic Tac Inter, Zhang trema: Suning game over, arriva Oaktree per vendere

Intanto Marotta inizia a fare cassa con i giovani

In attesa di capire come si risolverà la pratica proprietà, la dirigenza dell’Inter potrebbe essere “costretta” a sfruttare la qualità e il valore del giovane argentino in prestito al Monza per potersi muovere in estate a prescindere da cosa riserverà il futuro fra Cina e Stati Uniti. Detto che la risoluzione della questione Suning-Pimco-Oaktree servirà per dare il via - in teoria - ai rinnovi già impostati (Inzaghi e Barella sicuramente, per Lautaro bisogna ancora trattare alcuni dettagli) e che, sulla carta, si cercherà di non cedere nessun big della rosa, l’unico modo per fare cassa e avere un segno “più” sul bilancio, sarà quella di vendere chi non rientra immediatamente nel progetto. Ci sono dei giocatori cedibili, come per esempio Dumfries, che però andrebbe poi sostituito, o in esubero, vedi Correa al rientro dal prestito all’Olympique Marsiglia.